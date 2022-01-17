/673125/جبر-الخواطر-علي-الله-شاب-قنائي-بيوزع-الهدايا-علي-المواطنين-بشوارع-المحافظة

"حلمى رسم البهجة على المواطنين " شاب قنائي كل ما في ذهنه إسعاد من حولهم، صمم على القيام بلفتة إنسانية كل أسبوع ، من خلال توزيع البالونات والهدايا على الأطفال، والمواطنين منها الجلاب والمصاحف والورد البلدى شاب يبلغ من العمر 27 عاما حاصل علي ليسانس حقوق جامعة جنوب الوادى ابراهيم حسين النابي من مركز قفط أحد مراكز محافظة قنا يتجول شوارع قنا من كل أسبوع يحمل صندق جبر الخواطر علي الله ، محمل بالهدايا للمواطنين وطلاب الجامعات بمحافظة قنا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تواصل "دوت الخليج " مع أبراهيم النابي الشباب الذى يسعى لإسعاد المواطنين والذين وفر وقته لرسم البسمة على وجه المواطنين.

قال أبراهيم النابي في تصريح " لموقع دوت الخليج " إنه يسعى دائما علي ادخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال بتوزيع الهدايا المجانية عليهم، مضيفا: "بفرح لما بلاقيهم فرحانين أو أكون سبب سعادة أي شخص ، وبحس أني ربنا حملني مهمة إدخال السعادة في نفوس الأطفال".

جبر الخواطر علي الله شاب قنائي بيوزع الهدايا علي المواطنين بشوارع المحافظة

وأضاف قائلا : الهدايا عبارة عن جلاب وورد بلدى ومصاحف وبلونات ، وأشياء أخرى كثيرة، لافتا ، أن صندوق جبر الخواطر اليوم وزع هدايا أعياد رأس السنة على المواطنين والطلاب المارين في شوارع منطقة المساكن القريبة من مقر جامعة جنوب الوادي، وكانت الهدايا يختارها كل شخص حسب حظه فهو عليها أن يغرس يده في الصندوق قد تخرج يده بمصحف صغير أو طاقية بابا نويل المعروفة في مثل هذه الأيام، أو شوكولاتة أو بالونه والكثير من الهدايا.

وأشار أبراهيم النابي مؤسس فكرة صندوق جبر الخواطر أن الهدف من الفكرة سعادة المواطنين وطلاب الجامعات وخصوص أنهم في فترة امتحانات ، ويغلب عليهم التوتر وصندوق جبر الخواطر سعى في تخفيف التوتر عن الطلاب عقب خروجهم من الامتحانات مشيرا أن صندق جبر الخواطر حقق كثيير من أكتشاف مواهب كثيرة في الشوارع في الغناء والشعر والرسم وأشياء كثيرة.

ووجه النابي رسالة الي شعب قنا ، أن السيرة الحلوة أطول من العمر مؤكدا علي الابتسامه في وجه أخيك صدقة وياريت الجميع يحب بعض ويتعاملوا بالكلمة الحسنة .