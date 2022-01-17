غرائب وطرائف من الفيفا بجوائز «ذا بيست»

انتهت حفل جوائز "ذا بيست" المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد حصول محمد صلاح على أي جائزة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد إدوارد ميندي جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، بعد منافسة شرسة مع دوناروما ومانويل نوير، كما حقق إريك لاميلا جائزة بوشكاش لأفضل هدف، بهدفه مع توتنهام أمام أرسنال الذي أحرزه بالكعب بطريقة رائعة "رابونا".

والغريب في الأمر أن أفضل حارس مرمى ليس في التشكيل الأساسي المختار من الفيفا، حيث قاموا بختيار دوناروما على حساب ميندي المتوج بالجائزة، كما لم تشهد تشكيلة العام تواجد محمد صلاح المختار بين أفضل 3 لاعبين في العالم.

وجاء التشكيل الأفضل في العالم كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيد آلابا، روبن دياز، ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، كيفين دي بروين، كريتسيانو رونالدو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي

«فيفا»: توماس توخيل أفضل مدرب في العالم لعام 2021

نجح الدولي الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التتويج بجائزة أفضل مدير فني في عام 2021، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تواجد الألماني توماس توخيل، بجانب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب بلاده، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب.

توج الدولي الألماني توماس توخيل، بجائزة أفضل مدرب في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، والتتويج ببطولة دوري الأبطال.

توج الدولي السنغالي إدوارد ميندي، بجائزة أفضل حارس في العالم 2021، بعد تقديم عام ولا أروع مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وبطولتي الكأس، بجانب منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.