/673128/رضا-عبد-العال-فينجادا-جاي-مصر-علشان-يقبض-فلوس-وبس-ومفيش-أي-تطوير-للكرة-المصرية

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه تعجب من تصريحات فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف عبر برنامج "رضا يقدمه سعفان" "فينجادا مستغرب أنه مالوش لازمة في منتخب مصر وهو بيقبض فلوسة وبس آخر الشهر وهو مش عارف يخطط للكرة المصرية".

وتابع "مش مستغرب من تصريحات فينجادا أنه مش كان عارف بقرار رحيل حسام البدري وعودة شوقي غريب من جديد للمنتخب الأولمبي".

وواصل "من المفترض أن فينجادا يرسم طريق النجاح لكرة القدم المصرية، وكان حسن شحاتة هو المدرب لمنتخب مصر ولكن فجأة كيروش تولي المهمة بشكل غريب ومفاجئ".

ربيع ياسين: لابد من محاسبة من قام بعمل عقد كارلوس كيروش.. والمساعدين ضعفاء

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من سيحاسب على مبالغ كارلوس كيروش بسبب الشرط الجزائي مع منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "من قام بعمل عقد كارلوس كيروش شخص ليس لديه أمانة على الوطن ولابد من محاسبتة على ما حدث في عقد كارلوس كيروش".

رضا يقدمه سعفان

وواصل "دائما لدينا عقدة الخواجة في مصر وبندفع فلوس كتير من غير حساب، ومن يعمل من أجل الدولة والبلد يرحل، ودايما كنت بخاف على البلد والمدرب الأجنبي بيحصل على مبالغ مالية كبيرة، ومنتخب مصر كبير".

وتابع "أين الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، ولو هما أقوياء يتدخلوا في التشكيل لكن كل واحد فيهم مش بيتكلم ولابد من التدخل لأن دي مصلحة الوطن، وتقول للمدير الفني أن المصلحة الفنية الأهم للبلد".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "أين نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح الذين لم يتحدثوا مع المدرب ويقولوا له على المراكز الصحيحة لهم، ومتوقعا لفوز اليوم على غينيا بيساو والسودان في الفترة المقبلة".

واختتم "منتخب مصر في بطولات أفريقيا يظهر في المباريات القوية، وكيروش سيقوم بعمل تشكيل جيد ومباراة جيدة والجميع سيكون سعيد".

ربيع ياسين: العدل غائب عن الكرة المصرية تحت قيادة أحمد مجاهد.. وحزين من «البدري وغريب»

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه تفاجئ بعدم سؤال حسام البدري وشوقي غريب عليه، عندما كان مصاب بفيروس كورونا.

وأصيب ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب السابق ببفيروس كورونا، وكان حسام البدري متواجد على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول، وشوقي غريب للمنتخب الأولمبي، ولم يسأل عنه أي أحد منهم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “العدل غائب عن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولا يوجد من يعمل لمصلحة كرة القدم المصرية”.