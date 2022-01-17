رضا عبد العال: محمد صلاح بديل أحمد فتوح.. وأنا أول من قام بتدعيم عصام الحضري مع منتخب مصر

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أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني سوف يعاني خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابات في المدافعين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال برنامج "رضا يقدمه سعفان" "مركز الظهير الأيمن والأيسر من الصعب تعويضة في منتخب مصر، ولكن قلبي الدفاع هناك وفرة كبيرة بتواجد محمود علاء ومحمد عبد المنعم".

وواصل "لو أيمن اشرف تعرض للإصابة يبقى محمد صلاح يشارك في مركز الظهير الأيسر لأن أحمد فتوح غير متواجد حتى الأن، وأيمن أشرف يؤدي فقط في هذا المركز من أجل الحاجة".

وأكمل "محمد عبد المنعم لاعب جيد للغاية، ويلعب السهل دايما وهو مدافع ممتاز للغاية، وعن تصريحات عصام الحضري الأخيرة بانتقاد من يهاجم المنتخب بأنه غير وطني، فأن الحديث من أجل المصلحة العامة".

واختتم "عند تعيين عصام الحضري مدرب حراس للمنتخب كنت أدعمة برغم الحرب التي كان يتعرض لها في الفترة الأخيرة".

رضا عبد العال: فينجادا جاي مصر علشان يقبض فلوس وبس.. ومفيش أي تطوير للكرة المصرية

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه تعجب من تصريحات فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم الأخيرة.

وأضاف عبر برنامج "رضا يقدمه سعفان" "فينجادا مستغرب أنه مالوش لازمة في منتخب مصر وهو بيقبض فلوسة وبس آخر الشهر وهو مش عارف يخطط للكرة المصرية".

وتابع "مش مستغرب من تصريحات فينجادا أنه مش كان عارف بقرار رحيل حسام البدري وعودة شوقي غريب من جديد للمنتخب الأولمبي".

وواصل "من المفترض أن فينجادا يرسم طريق النجاح لكرة القدم المصرية، وكان حسن شحاتة هو المدرب لمنتخب مصر ولكن فجأة كيروش تولي المهمة بشكل غريب ومفاجئ".

ربيع ياسين: لابد من محاسبة من قام بعمل عقد كارلوس كيروش.. والمساعدين ضعفاء

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من سيحاسب على مبالغ كارلوس كيروش بسبب الشرط الجزائي مع منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "من قام بعمل عقد كارلوس كيروش شخص ليس لديه أمانة على الوطن ولابد من محاسبتة على ما حدث في عقد كارلوس كيروش".

رضا يقدمه سعفان

وواصل "دائما لدينا عقدة الخواجة في مصر وبندفع فلوس كتير من غير حساب، ومن يعمل من أجل الدولة والبلد يرحل، ودايما كنت بخاف على البلد والمدرب الأجنبي بيحصل على مبالغ مالية كبيرة، ومنتخب مصر كبير".

وتابع "أين الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، ولو هما أقوياء يتدخلوا في التشكيل لكن كل واحد فيهم مش بيتكلم ولابد من التدخل لأن دي مصلحة الوطن، وتقول للمدير الفني أن المصلحة الفنية الأهم للبلد".