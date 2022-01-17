/673131/رئيس-الإسماعيلي-غياب-العدالة-سبب-فوز-الأهلي-بالبطولات-وتعرضنا-للظلم-من-الحكم-محمد-الصباحي

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن الفريق تعرض للظلم خلال مباراة الأهلي اليوم في كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "محمد الصباحي حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي كان يريد فوز النادي الأهلي باي طريقة وجامل الفرق في ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة وارى أنها غير صحيحة".

وتابع "أعملوا دوري للنادي الأهلي لواحدة علشان يفوز بالبطولات والصباحي كان يريد غرضاء جماهير النادي الأهلي في المباراة اليوم".

وتابع "غياب العدالة اليوم كلفنا خسارة نقطتين أمام النادي الأهلي ولا أعرف ما حدث خلال المباراة اليوم ولكن هي طبيعة البطولات التي يفوز بها النادي الأهلي بالتحكيم".

رضا عبد العال: محمد صلاح بديل أحمد فتوح.. وأنا أول من قام بتدعيم عصام الحضري مع منتخب مصر

أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني سوف يعاني خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابات في المدافعين.

وأضاف خلال برنامج "رضا يقدمه سعفان" "مركز الظهير الأيمن والأيسر من الصعب تعويضة في منتخب مصر، ولكن قلبي الدفاع هناك وفرة كبيرة بتواجد محمود علاء ومحمد عبد المنعم".

وواصل "لو أيمن اشرف تعرض للإصابة يبقى محمد صلاح يشارك في مركز الظهير الأيسر لأن أحمد فتوح غير متواجد حتى الأن، وأيمن أشرف يؤدي فقط في هذا المركز من أجل الحاجة".

يحيى الكومي

وأكمل "محمد عبد المنعم لاعب جيد للغاية، ويلعب السهل دايما وهو مدافع ممتاز للغاية، وعن تصريحات عصام الحضري الأخيرة بانتقاد من يهاجم المنتخب بأنه غير وطني، فأن الحديث من أجل المصلحة العامة".

واختتم "عند تعيين عصام الحضري مدرب حراس للمنتخب كنت أدعمة برغم الحرب التي كان يتعرض لها في الفترة الأخيرة".

رضا عبد العال: فينجادا جاي مصر علشان يقبض فلوس وبس.. ومفيش أي تطوير للكرة المصرية

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه تعجب من تصريحات فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم الأخيرة.

وأضاف عبر برنامج "رضا يقدمه سعفان" "فينجادا مستغرب أنه مالوش لازمة في منتخب مصر وهو بيقبض فلوسة وبس آخر الشهر وهو مش عارف يخطط للكرة المصرية".

وتابع "مش مستغرب من تصريحات فينجادا أنه مش كان عارف بقرار رحيل حسام البدري وعودة شوقي غريب من جديد للمنتخب الأولمبي".

وواصل "من المفترض أن فينجادا يرسم طريق النجاح لكرة القدم المصرية، وكان حسن شحاتة هو المدرب لمنتخب مصر ولكن فجأة كيروش تولي المهمة بشكل غريب ومفاجئ".