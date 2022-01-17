/673132/جهاد-جريشة-الإسماعيلي-لم-يتعرض-للظلم-أمام-الأهلي-في-كأس-الرابطة-المصرية

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن محمد الصباحي حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي لم يقم بأي أخطاء خلال البماراة اليوم في كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "الإسماعيلي لم يتعرض للظلم أمام الأهلي في مباراة اليوم، وكان هناك لقطة لصالح الأهلي بطرد باهر المحمدي في شوط المباراة الأول".

وواصل "استدعاء حكم الفيديو لمحمد الصباحي خلال لقطة باهر المحمدي خاطئ للغاية، لأن الكرة ليست طرد مباشر ولكن إنذار ثاني ثم طرد لأن اللاعب كان يمتلك كارت أصفر خلال المباراة".

وتابع "في ركلة جزاء الأهلي الأمر كان واضحا بعرقلة حسام حسن من أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي، وأن القرار صحيح للغاية ولا توجد أي أخطاء".

رئيس الإسماعيلي: غياب العدالة سبب فوز الأهلي بالبطولات.. وتعرضنا للظلم من الحكم محمد الصباحي

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن الفريق تعرض للظلم خلال مباراة الأهلي اليوم في كأس الرابطة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "محمد الصباحي حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي كان يريد فوز النادي الأهلي باي طريقة وجامل الفرق في ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة وارى أنها غير صحيحة".

جهاد جريشة

وتابع "أعملوا دوري للنادي الأهلي لواحدة علشان يفوز بالبطولات والصباحي كان يريد غرضاء جماهير النادي الأهلي في المباراة اليوم".

وتابع "غياب العدالة اليوم كلفنا خسارة نقطتين أمام النادي الأهلي ولا أعرف ما حدث خلال المباراة اليوم ولكن هي طبيعة البطولات التي يفوز بها النادي الأهلي بالتحكيم".

رضا عبد العال: محمد صلاح بديل أحمد فتوح.. وأنا أول من قام بتدعيم عصام الحضري مع منتخب مصر

أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني سوف يعاني خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابات في المدافعين.

وأضاف خلال برنامج "رضا يقدمه سعفان" "مركز الظهير الأيمن والأيسر من الصعب تعويضة في منتخب مصر، ولكن قلبي الدفاع هناك وفرة كبيرة بتواجد محمود علاء ومحمد عبد المنعم".

وواصل "لو أيمن اشرف تعرض للإصابة يبقى محمد صلاح يشارك في مركز الظهير الأيسر لأن أحمد فتوح غير متواجد حتى الأن، وأيمن أشرف يؤدي فقط في هذا المركز من أجل الحاجة".