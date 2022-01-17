/673134/مهيب-عبد-الهادي-مصطفى-فتحي-سيعود-من-التعاون-للنادي-الأهلي

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي، حول رحيل مصطفى فتحي من الزمالك لنادي التعاون السعودي، مقابل مليون دولار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "اللعيب": "أن مصطفى فتحي سيعود من التعاون السعودي على النادي الأهلي، كما فعل كهربا من قبل، ورحل عن الزمالك للخارج ثم عاد للقلعة الحمراء".

وأشار أن لديه معلومة مؤكده بأن اللاعب إذا رحل عن التعاون سيلعب في صفوف الأهلي، وستكون ضربة قوية لنادي الزمالك إذا ذهب مصطفى فتحي لغريمة النادي الأهلي.

تأكيداً لـ دوت الخليج رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك للتعاون السعودي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي، عن رحيل مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي التعاون السعودي نظير مبلغ مليون دولار.

وكشف موقع دوت الخليج في وقتاً سابقاً عن تكثيف مفاوضات مسئولوا التعاون مع الزمالك من أجل ضم مصطفي فتحي من القلعة البيضاء، خاصة أنه رفض التجديد للفريق وكان يريد الرحيل للفريق السعودي كما ذكرنا من قبل.

تصريحات مرتضى منصور

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".

وتابع "طلبت من مصطفى فتحي الصبر والتواجد داخل نادي الزمالك مع الوعد بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه ولكن اللاعب لديه إصرار على خوض التجربة ولن نقف في طريق اللاعب نهائيا ونحترم الجميع".

واختتم "محمد صبري نجم الزمالك السابق هو من قام بترشيح اللاعب لنادي الزمالك للتعاقد معه وأنه موافق على رحيل اللاعب للعب في الدوري السعودي".

ويستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدم مصطفى فتحي مع الزمالك هذا الموسم:

لعب: 7 مباريات بواقع 609 دقيقة

سجل: 4 أهداف

صنع: هدف وحيد

تمريرات مفتاحية: 7

صناعة الفرص: 8

تسديدات: 17

تسديدات على المرمى: 7