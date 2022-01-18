الأمم المتحدة لـ مساء dmc: يجب أن نشكر مصر على كرمها مع اللاجئين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال بابلو ماتيو ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر، إن مصر بلد مستقر وتنعم بالسلام وفى قلب بلدان تعانى من أزمات مثل سوريا واليمن وليبيا والسودان وإثيوبيا.





وأضاف فى لقائه مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن مصر أصبحت مقصدا لمن يبحثون عن الأمان والحماية، متابعًا: "وجدوا فى مصر بلد مرحب".

وقدم الشكر للحكومة المصرية لأنها لم تضع اللاجئين فى مخيمات، خصوصًا وأن هناك كثير من البلدان فى المنطقة وضعت اللاجئين فى مخميات، فاللاجئون يعيشون فى مصر سويا مع المصريين فى جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن مصر لديها مسؤولية تجاه اللاجئين، وليس من المفاجئ أن العديد من المواطنين يأتون إلى مصر طالبى اللجوء، كما كانت مصر كريمة فى تقديم الخدمات الاجتماعية لهم سواء صحية أو تعليمية، كما قدمت لهم لهم لقاح كورونا، متابعًا: "مصر يجب أن تشكر على كرمها".