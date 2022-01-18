انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مصر تتأثر بكتلة هوائية باردة من أوروبا سوف تستمر لأيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طبقا لمتابعة حالة الطقس اليومية لبيان هيئة الأرصاد الجوية ليوم الثلاثاء 18 يناير، تؤكد الهيئة على إستمرار الطقس البارد على أغلب مناطق الجمهورية ، ويسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء في مصر، يصل إلى حد الصقيع في مناطق وسط سيناء، والجميع في مصر يشعر الآن بحالة من البرودة الشديدة في كافة المحافظات المصرية، وتتأثر مصر بكتلة هوائية باردة من جنوب وشرق أوروبا تستمر لعدة أيام.

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة خفيفة إلى متوسطة

أما من ناحية سقوط الأمطار فتؤكد هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة في شدتها على مناطق السواحل الشمالية والسواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب ووسط سيناء، وتمتد إلي محافظات شمال وجنوب الصعيد، مع إنخفاض درجات الحرارة الثلاثاء بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية.

حالة الطقس الثلاثاء أمطار ورياح وبرودة شديدة على أماكن متفرقة

ولتوضيح أكثر عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء حتى يتم الإستعداد من قبل المواطنين بشكل جيد، نجد أن طقس الثلاثاء يكون بارد على معظم المحافظات، مع نشاط للرياح بمحافظات القاهرة الكبري وسيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متفاوتة، أيضا من المحتمل ظهور شبوره مائية من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا على الطرق المتجهة نواحي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وسيناء والبحر الأحمر ومدن القناة لتصل لمحافظات شمال الصعيد.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية الثلاثاء