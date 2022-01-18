انت الان تتابع تفاصيل خبر ثلوج وأمطار.. تعرف على حالة الطقس في مصر خلال 6 أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس قي مصر خلال الفترة من الثلاثاء 18 يناير وحتى الأحد 23 يناير، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الثلاثاء 18 يناير2022، انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على كافة الأنحاء، شديد البرودة ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء و تكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى سواحل جنوب سيناء، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى و الوجه البحري و مدن القناه و شمال الصعيد و السواحل الشمالية و وسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى، و نتابع الآن بيان بدرجات الحرارة لليوم الثلاثاء 18/1/2022 على مصر فايف.

درجات الحرارة كبرى صغرى الوجه البحري و القاهرة الكبرى 16 8 السواحل الشمالية 16 8 جنوب سيناء 18 12 شمال الصعيد 16 5 جنوب الصعيد 17 8

ونستعرض الآن عرض النشرة الجوية لطقس اليوم الثلاثاء 18/1/2022.

وفيما يلي نستعرض خريطة لحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 و حتى يوم الأحد 23 يناير 2022، كالتالي على مصر فايف.