انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة تنفي شائعات إرسال فرق طبية للمنازل عن الشعور بأعراض كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

في إطار كثرة الشائعات المنتشرة في الوقت الحالي على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال تلك الفترة، حيث نسب منشور لوزارة الصحة بتحذير للمواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات عند الشعور بأعراض فيروس كورونا، والقيام بمخاطبة الوزارة لإرسال فريق إجراء الفحص المنزلي.

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ولذلك قام المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بإجراء إتصالات بوزارة الصحة للتأكد من ذلك، وبدورها نفت وزارة الصحة تلك الأقاويل مؤكدة على أن تلك شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن هذا المنشور مزيف وغير تابع للوزارة بشكل أو بآخر، كما سبق وتم نفي تلك الشائعة أيضا في 4 مايو 2021، لأن الوزارة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعه لها للمنازل للاشتباه في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق تؤكد وزارة الصحة أن كافة المستشفيات المتخصصة لإستقبال حالات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية العامة والمركزية والصدر والحميات، وتقوم بإستقبال المرضي المصابين لفيروس كورونا، وتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة من تحاليل وفحوصات، ومن ثم عند ثبوت إيجابيات العينات يتم تحويلهم للمستشفيات طبقا للبروتوكولات.

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وعند التأكد من إصابة الشخص يحتاج إلى العزل بالمستشفي يتم توجيهه لمستشفيات العزل، وفي ظروف آخرى تكون الحالات بسيطة يتم توجيههم للعزل المنزلي في حالة تكون الأعراض بسيطة، وتناشد وزارة الصحة كافة المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات الهدف منها إثارة الذعر والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.