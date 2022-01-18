حسن الرداد يحيي ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

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دوت الخليج

حسن الرداد عبر الانستجرام

ونشر حسن الرداد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، صور جمعت بينهم معلقًا عليها: "حظى الحلو ان ربنا رزقنى بأم ثاني، عمرى ماشفت منك غير كل حب و دائما ابتسامتك على وشك اللى زى القمر، اشهد بالخير اللى كنتى بتعمليه و مساعدتك و وقوفك جنب ناس كتير".

واضاف الرداد: " طول الوقت وقلبك الطيب اللى كان بيحب كل الناس عشان كدة كل الناس كانت بتعتبرك واحدة من عيلتهم و الكل زعل عليكى، كل سنه وانتى طيبة يا روح قلبى، و ان شاء الله فى الجنه.. ارجو الدعاء لحماتى و أمى الثانية الاستاذة".

انفصال حسن الرداد وايمى سمير غانم

نشرت بعض الشائعات حول انفصال الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، لتقطع إيمى تلك الاقاويل عن طريق فيديو قصير صامت نشرته زوجة الفنان عبر صفحتها الشخصية "انستجرام" مع زوجها حسن الرداد، وهم سويًا في مكان عام، لتكذب كل الشائعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة عن إنفصالها هي وحسن الرداد.

إيمي سمير غانم تعتزل الفن وترتدي الحجاب

أنتشر أيضًا شائعة أتزال الفنانة إيمي سمير غانم وأرتدائها الحجاب، بعد نشرها لصور من الحرم الشريف أثناء تأدية مناسك العمرة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولكن قامت إيمي بتكذيب هذه الشائعات أيضًا بمنتهى الهدوء، عن طريق نشرها لصورة لها مع كلب صغير وهي بشعرها.

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أثر رحيل النجمال اللامعان سمير غانم ودلال عبد العزيز على بنيهما النجمتان دنيا سمير غام وإيمي سمير غانم، ولكن سرعان ما عادت دنيا للظهور على الشاشات من خلال مناسبات مختلفة، كان أولها أستلامها لتكريم يحمل أسم والديها في نهاية العام الماضي، وأيضًا غنت في حفل قادرين باختلاف، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب الهمم، وبعدها ظهرت في مؤتمر مؤسسة اليونيسف الدولية كسفيرة للنواية الحسنة، ولكن ظلت إيمي في حالت الحزن والعزلة، مع مشاركت جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات تدل على سوء حالتها النفسية، حتى أستأنفت في نشر بعض الصور والفيديوهات التي تدل على بدء تحسنها وخروجها للعالم مرة أخرى.