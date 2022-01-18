لميس جابر: «بدأت قصة حبي بيحيى الفخراني ب10 ساغ»..والفنان: «عجبني قفلتها للجاكت بتاعي»

/673133/لميس-جابر-بدأت-قصة-حبي-بيحيى-الفخراني-ب10-ساغوالفنان-عجبني-قفلتها-للجاكت-بتاعي

حلت الدكتور لميس جابر ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، وذلك بجانب زوجها الفنان الكبير يحيى الفخراني في أول لقاء بينهما منذ 8 سنوات.

دوت الخليجيرصد قصة حب يحى الفخراني بزوجته لميس جابر

واتسهلت لميس جابر، الدقائق الأولى من الحلقة للحديث عن قصة حبها مع الفنان يحيى الفخراني، مشيرة إلى أنهما تقابلا من قبل معرفتهما ببعض وزواجهما، مضيفة: «كنا رايحين انا وإسعاد نشوف رواية هو هيمثل فيها على المسرح، واحنا داخلين قبلناه ودفعلي 10 ساغ وقتها تكلفة التذكرة».

تطورات صداقة يحيي الفخراني بزوجته لميس جابر

واستكملت لميس حديثها: «كان في صديقة ليا، ويحيي كان حمقي اووي وكان فيه مشكلة بينه وبينها عشان باباها استاذ واتخانق معاها وقتها، وانا خدت منه موقف، قابلنا مرة عملت نفسي مش شيفاها».

وأضافت كاشفة عن تطور علاقتها يحيى الفخراني: «بعدها اتكلمنا وحكالي اللي حصل، واتناقشنا وانا كنت محموقة لصحبتني وبعدين بدأنا الصداقة».

يحيى الفخراني يقضي 50 سنة مع حب حياته بسبب قفلة جاكت

وقاطعها يحى الفخراني مستكملا:« في حد غلط في المسرح فاتنرفزت جدا ومردتش أحي وخرجت، وهي وقتها أقنعتني وفضلت تقولي الناس ذنبها اي وتاتش أنثوي جدا، وقامت قفلالي الجاكت، فدفعت تمنها 50 سنة».

يحيى الفخرانى يطالب بإنشاء قناة مصرية توجه للخارج

على الصعيد الآخر، أكد الفخرانى خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، على ضرورة أن تكون هناك قناة مصرية موجهة للخارج بقوة، قائلا: "نفسى من زمان في وجود قناة مصرية توجه للخارج ويكون فيها كل العناصر القوية جدا ومصروف عليها جامد، وتكون موجهة بالأساس للخارج".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بالنسبة لموضوع إنشاء قناة مصرية دولية تكون ذراع مصر في الخارج، فإن الموضوع مطروح ومحل دراسة. وتحدث النائب محمد شبانة، قائلا: "نرحب برئيس المجلس الأعلى للإعلام الزميل كرم جبر، والإعلام قام بدور قوي فترة ما بعد 2011، وحتي في فترة الإخوان قام بدور مهم في تنوير الناس، ومحتاجين يرجع تاني بنفس الحماس مع الفارق أن الفترة الحالية تشهد إصلاح وتنمية وتطوير وإنجازات حقيقية على الأرض، والمهم الوصول للمواطن".