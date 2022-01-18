حمو بيكا بعد أزمته مع النقابة:«تعمل اللي هي عايزاه ومستعد أغير أسمي وحياتي عشان أشتغل»

/673136/حمو-بيكا-بعد-أزمته-مع-النقابةتعمل-اللي-هي-عايزاه-ومستعد-أغير-أسمي-وحياتي-عشان-أشتغل

حل مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفًا بمداخلة تليفونيًا ببرنامج " الحكاية" الذي يقدمه الاعلامى " عمرو اديب"، لتوضيح مشكلته وحلها مع نقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليج

بيكا مع عمرو اديب

وصرح حمو بيكا عن الهجوم الشديد، وكثرة ازماته مع وكيل نقابة المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، "بأنه مستعد بتغير حياته من أجل العمل، وانه مستعدالموافقة على كل شروط النقابة".

وتابع بيكا أثناء مداخلته التليفونيه ببرنامج الحكاية: "انا عايز اكل عيش، ومعنديش اى مشكلة ان اغير اسمى الى اسمى الحقيقي بدل حمو بيكا، النقابة تعمل الذي تشوفه من وجهة نظرها صحيح بس اشتغل".

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.

وجاء السماح لمطربي المهرجانات عنبة وموزة وطيخا، بمزاولة المهنة مجددا عبر التراخيص السنوية، كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عن وضع شروط جديدة لمنح التصاريح لمطربي المهرجانات والراب، من أهمها تغيير الأسماء الغريبة، وتقديم الأوراق المطلوبة ومن أهمها شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، والإقرار كتابة بالموافقة على شروط النقابة الأخلاقية، إضافة للشروط القديمة ومن بينها اجتياز الاختبارات في الموسيقى والغناء.

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

من جانبه، تعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

قدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يعتذر فيها حمو بيكا إلي نقابة المهن الموسيقي، حيث أن له تاريخ كامل من الإعتذارات للنقابة ونعرضها لكم فيما يأتي.