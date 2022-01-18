/673137/ميدو-الإسماعيلي-يسير-على-الطريق-الصحيح-والقادم-أفضل-مع-المدرب-الأرجنتيني

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن مباراة الأهلي والإسماعيلي لم تستدعي كل الاعتراضات التي حدثت اليوم في كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال برنامج "الريمونتادا" "مباراة اليوم كانت قوية وهامة للغاية خاصة لشباب النادي الأهلي، وأيضا لاعبي الإسماعيلي قدموا مباراة جيدة للغاية".

وتابع "أحمد عادل عبد المنعم قام بالخروج بشكل خاطئ ومتأخر عن الكرة وكان لابد أن يتواجد في وقت أسرع على الكرة ولكن ما حدث هو إهمال واضح".

وواصل "الإسماعيلي قام بالتعاقد مع مدرب جيد وهو خوان براون وأرى أنه لديه خبرات جيدة والفريق يسير معه على الطريق الصحيح ونصيحتي للإدارة الحفاظ على هذا المدرب".

رئيس الإسماعيلي: غياب العدالة سبب فوز الأهلي بالبطولات.. وتعرضنا للظلم من الحكم محمد الصباحي

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن الفريق تعرض للظلم خلال مباراة الأهلي اليوم في كأس الرابطة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "محمد الصباحي حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي كان يريد فوز النادي الأهلي باي طريقة وجامل الفرق في ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة وارى أنها غير صحيحة".

الأهلي والإسماعيلي

وتابع "أعملوا دوري للنادي الأهلي لواحدة علشان يفوز بالبطولات والصباحي كان يريد غرضاء جماهير النادي الأهلي في المباراة اليوم".

وتابع "غياب العدالة اليوم كلفنا خسارة نقطتين أمام النادي الأهلي ولا أعرف ما حدث خلال المباراة اليوم ولكن هي طبيعة البطولات التي يفوز بها النادي الأهلي بالتحكيم".

رضا عبد العال: محمد صلاح بديل أحمد فتوح.. وأنا أول من قام بتدعيم عصام الحضري مع منتخب مصر

أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني سوف يعاني خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابات في المدافعين.

وأضاف خلال برنامج "رضا يقدمه سعفان" "مركز الظهير الأيمن والأيسر من الصعب تعويضة في منتخب مصر، ولكن قلبي الدفاع هناك وفرة كبيرة بتواجد محمود علاء ومحمد عبد المنعم".

وواصل "لو أيمن اشرف تعرض للإصابة يبقى محمد صلاح يشارك في مركز الظهير الأيسر لأن أحمد فتوح غير متواجد حتى الأن، وأيمن أشرف يؤدي فقط في هذا المركز من أجل الحاجة".