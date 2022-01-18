/673139/عصام-عبد-الفتاح-مندهش-من-شكوى-الإسماعيلي-والأهلي-تعرض-للظلم-ولم-يتحدث

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مهما اللجنة هي الحياد دائما وأن ما يحدث من جانب الإسماعيلي غير مفهوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "مش كل واحد بيقدم أداء وحش يطلع العيب في التحكيم، والخبراء اليوم أكدوا صحة ركلة الجزاء الخاصة بالنادي الأهلي".

وتابع "متعجب من قرار الإسماعيلي بالانسحاب من البطولة بالرغم من أنهم م يتعرضوا للظلم، وبالعكس الأهلي هو من تعرض للأخطاء ولكن في النهية النتيجة تعادل بين الفريقين والكل سعيد".

وواصل "بطولة كأس الرابطة ودية، والجميع يقوم باختيار العناصر الجديدة معه لاكتساب الخبرات، ولكن ما يحدث مع التحكيم غير مقبول على الإطلاق ولابد من الهدوء في الفترة القادمة".

رئيس الإسماعيلي: غياب العدالة سبب فوز الأهلي بالبطولات.. وتعرضنا للظلم من الحكم محمد الصباحي

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن الفريق تعرض للظلم خلال مباراة الأهلي اليوم في كأس الرابطة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "محمد الصباحي حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي كان يريد فوز النادي الأهلي باي طريقة وجامل الفرق في ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة وارى أنها غير صحيحة".

وتابع "أعملوا دوري للنادي الأهلي لواحدة علشان يفوز بالبطولات والصباحي كان يريد غرضاء جماهير النادي الأهلي في المباراة اليوم".

عصام عبد الفتاح

وتابع "غياب العدالة اليوم كلفنا خسارة نقطتين أمام النادي الأهلي ولا أعرف ما حدث خلال المباراة اليوم ولكن هي طبيعة البطولات التي يفوز بها النادي الأهلي بالتحكيم".

رضا عبد العال: محمد صلاح بديل أحمد فتوح.. وأنا أول من قام بتدعيم عصام الحضري مع منتخب مصر

أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني سوف يعاني خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابات في المدافعين.

وأضاف خلال برنامج "رضا يقدمه سعفان" "مركز الظهير الأيمن والأيسر من الصعب تعويضة في منتخب مصر، ولكن قلبي الدفاع هناك وفرة كبيرة بتواجد محمود علاء ومحمد عبد المنعم".

وواصل "لو أيمن اشرف تعرض للإصابة يبقى محمد صلاح يشارك في مركز الظهير الأيسر لأن أحمد فتوح غير متواجد حتى الأن، وأيمن أشرف يؤدي فقط في هذا المركز من أجل الحاجة".