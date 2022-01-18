/673140/بكلمات-تقشعر-لها-الأبدان-هكذا-احتفلت-عائلة-الراحلة-دلال-عبد-العزيز-بذكرى-ميلادها

يوافق اليوم 17 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، تعتبر هذ الذكرى الأولى بعد رحيلها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن وفاتها بعد أشهر من الصراع والعلاج داخل المستشفى، وبهذه المناسبة أستغلت عائلتها بالأحتفال بذكرى ميلادها بكلمات مؤثرة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل تهنئة عائلة الراحلة دلال عبد العزيز بذكرى ميلادها وذلك خلال السطور القادمة.

رسالة دنيا سمير غانم لوالدتها دلال عبد العزيز في ذكرى ميلادها

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة دلال عبد العزيز: «الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخلينى مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي أنت وبابي على خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زى ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي».

رسالة إيمي سمير غانم لوالدتها في ذكرى ميلادها

نشرت إيمي سمير غانم اليوم معادة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بمناسبة ذكرى ميلادها 17 يناير، حيث نشرت صورة لها ومع والدتها وشقيقتها دنيا سمير غانم من أحد الإحتفالات السابقة، وكتبت:"كل سنه وانتي طيبه يا مامي يا احلي ذكري في حياتي"، ودعت لها بالرحمة والراحة، قائلة:"يارب في الجنه و نعيمها و اشوفك هناك انتي و بابي حبيبي يارب"، وختمت معايدتها بالقول القرآني الشريف:"بي ارحمهما كما ربياني صغيرا".

رسالة ؤامي رضوان لدلال عبد العزيز في ذكرى ميلادها

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر صفحتة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة تجمعة بالراحلة دلال عبد العزيز وعلق عليها:”كل سنة وانت طيبه يا "حبيب قلبي" الملاك..صاحبة القلب الطيب المليان حنية وطيبة وخير وعطاء بلا حدود.عيدك في الجنة يا رب مع أحلى وأغلى سموره وحشتونا”.

رسالة حسن الرداد للراحلة دلال عبد العزيز في ذكرى ميلادها

نشر الفنان حسن الرداد صورة تجمعه بالراحلة دلال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها:”حظى الحلو ان ربنا رزقنى بأم ثاني، عمرى ماشفت منك غير كل حب و دائما ابتسامتك على وشك اللى زى القمر، اشهد بالخير اللى كنتى بتعمليه و مساعدتك و وقوفك جنب ناس كتير قوى ماشاء الله طول الوقت، و قلبك الطيب اللى كان بيحب كل الناس عشان كدة كل الناس كانت بتعتبرك واحدة من عيلتهم و الكل زعل عليكى، #كل_سنه_و_انتى_طيبة يا روح قلبى، و ان شاء الله فى الجنه”. ارجو الدعاء لحماتى و أمى الثانية الاستاذة #دلال_عبد_العزيز.

أعمال جمعت دلال عبد العزيزوابنتها إيمي

أشتركت الفنانة إيمي سمير غانم مع والدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز في عددمن العمال، كان من بينهم سمير وشهير وبهير، التي قدمتا فيه نفس الشخصية ولكن بأعمار متفاوتة، وتم عرضه عام 2010 من بطولة هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو، للمخرج معتز التوني، ظهور الفنانة دلال عبد العزيز كضيفة شرف في مسلسل نيللي وشريهان، في دور الجدة بطة، وتم إذاعة هذا المسلسل عام 2016، من بطولة دنيا وإيمي سمير غانم، مصطفى خاطرو محمد سلام.