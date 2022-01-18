/673141/يحيى-الكومي-الإسماعيلي-مش-هينسحب-احنا-بنطالب-بالعدالة-فقط

تحدث يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، حول لقاء فريقه أمام النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت 2 ببرنامج "جمهور التالتة": "احنا اصدرنا بيان مش عشان نقول هننسحب احنا عايزين يبقى في عدالة فقط ودا القصد".

وأكمل: "الخطأ وارد من الجميع احنا بشر وبنغلط، احنا طالبنا بالعدالة فقط، وما حدث أمام الأهلي بعيد عن العدالة، فكيف يحسب الحكم ركلة جزاء وهو بعيد اساساً عن الكرة ولم يراها".

وزاد: "غياب العدالة كلفنا خسارة نقطتين أمام النادي الأهلي ولا أعرف ما حدث خلال المباراة اليوم ولكن هي طبيعة البطولات التي يفوز بها النادي الأهلي بالتحكيم كما نعرف".

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عدم مشاركة الفريق الأساسي في البطولة من أجل التجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.

وسيطر الإسماعيلي على أحداث شوط المباراة الأول، أما الأهلي بادر في الشوط الثاني وسيطر على مجريات الشوط وأنهى المباراة بالتعادل في آخر المباراة.

ولعب الأهلي مبارتين في بطولة كأس الرابطة المصرية وتعادل أمام الجونة والإسماعيلي، ليرفع رصيدة من النقاط إلى نقطتين.

تصريحات موسيماني

وقال موسمياني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "محمود محمود لاعب كبير، ولكن الغيابات لها تأثير كبير عليه، أخر مرة كان بيلعب كرة من وقت كبيرة، هيدخل للتشكيل تدريجيا".

وأضاف: "انا فخور بلاعبتي بعد الاداء الذي قدموه أمام الإسماعيلي فهم كانوا يلعبون بالفريق الأساسي وبكامل نجومهم".

وزاد:" مش هنقدر نغير مواعيد بطولة كأس العالم وملتزمين، بمواعيد الفيفا وسنلعب تحت أي ظروف".

وأختتم قائلاً: "لا أمتلك أي خيارات سواء المتاح جميع اللاعبين مصابين، ومنهم الذي مصاب بفيروس كورونا فلا أمامنا سوار إعطاء الفرصة للناشئين الذي ظهروا بشكل جيد”.