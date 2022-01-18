/673142/يحيى-الفخراني-عن-دخوله-في-مجال-التمثيل-الموضوع-بدأ-هزار

تحدث الفنان القدير يحيى الفخراني، عن سبب دخوله مجال الفن والتمثيل، خاصة بدايته مع المسرح، مشيرا إلى أنه كان يتخذ هذا المجال كنوع من أنواع «الهزار» في البداية.

دوت الخليج يرصد بداية يحيى الفخراني الفنية

وقال يحيى الفخراني خلال لقائه مع برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس: «بدأت المسرح وانا طالب في إعدادي وكنت بعمل اسكتش هزار لأن كانت موهبتي العزف في الأساس».

يحيى الفخراني في عالم المسرح

وأضاف: «بعدها دخلت في مسرح الكلية وكان وقتها بيخرج كمال حسين وسيد عزمي كان قاعد وأما قعدنا ووزعوا علينا الرواية لقيت شخصية كابتن وايل ده انا بالظبط، فأما قال مين شايف نفسه في دور ايه قولتله».

وتابع: «راح موزع الشخصية الي اختارتها على محمود التوني، فاكتشفت أنهم بيقسموا الأدوار على مزاجهم، فقولت هعمل مسرح لنفسي».

يحيي الفخراني يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان يحيي الفخراني، شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولته إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

السيرة الذاتية ليحيي الفخراني

ولد الفخراني في ٧ أبريل ١٩٤٥ بمحافظة الدقهلية المصرية، وتميز بتفوقه الدراسي منذ الصغر، وعقب تفوقه في الثانوية العامة قرر الالتحاق بكلية الطب، إذ كان يتمنى التخصص في معالجة الأمراض النفسية.

أثناء الدراسة بكلية الطب بجامعة القاهرة، قرر الإعلان عن عشقه الشديد للتمثيل، وعلى خشبة مسرح الجامعة قدم عروضا كثيرة مأخوذة عن نصوص عالمية.

قدم الفخراني عبر مشواره ما يقرب من ٤٠ مسلسلا منها "شيخ العرب همام، وليالي الحلمية، والليل وآخره، ونصف ربيع الآخر، وزيزينيا، وأوبرا عايدة، وجحا المصري"، فيما وصل رصيده على شاشة السينما إلى ٣٦ فيلما أبرزها "حب في الزنزانة، والغيرة القاتلة، وإعدام ميت"، كما شارك في بطولة ١٤ عرضا مسرحيا أهمها "الملك لير".