/673143/عصام-عبد-الفتاح-سأتقدم-بالاستقالة-من-لجنة-الحكام-بالاتحاد-المصري-لكرة-القدم-وأهلا-بالخبراء-الأجانب

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة تريد إظهار حكام جدد خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "بيان النادي الإسماعيلي أشبة اليوم بالثورة ولا اقبل ما حدث منهم والبيان الصادر غير جيد وكان من الأولى الحديث عن الأخطاء التي تعرض لها النادي الأهلي".

وتابع "هدافع عن الحكام دايما، ولحد آخر يوم أسلم فيه مهمتي لجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وليس لدي أي هدف للتواجد كرئيس لجنة الحكام".

وواصل "كلها أسبوع وهسلم الأمور كلها لجمال علام، وبعد كدا لو عاوزين يجيبوا رئيس لجنة حكام أجنبي وخبراء أوروبيين أهلا بيهم، وأنا مش متمسك بالمنصب والجميع يعلم ذلك وأنا أقوم بخدمة مصر الذي ساهمت في ظهور إسم عصام عبد الفتاح في جميع المحافل القارية والعالمية".

واختتم "سألتقي مع جمال علام خلال الأيام القادمة، ومن الطبيعي سنتقدم بالاستقالة للمجلس الجديد بشكل طبيعي، وبنشتغل من 3 شهور بشكل مستمر ومفيش اي تقدير من الأندية للأمور دي".

عصام عبد الفتاح: مندهش من شكوى الإسماعيلي.. والأهلي تعرض للظلم ولم يتحدث

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مهما اللجنة هي الحياد دائما وأن ما يحدث من جانب الإسماعيلي غير مفهوم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "مش كل واحد بيقدم أداء وحش يطلع العيب في التحكيم، والخبراء اليوم أكدوا صحة ركلة الجزاء الخاصة بالنادي الأهلي".

وتابع "متعجب من قرار الإسماعيلي بالانسحاب من البطولة بالرغم من أنهم م يتعرضوا للظلم، وبالعكس الأهلي هو من تعرض للأخطاء ولكن في النهية النتيجة تعادل بين الفريقين والكل سعيد".

وواصل "بطولة كأس الرابطة ودية، والجميع يقوم باختيار العناصر الجديدة معه لاكتساب الخبرات، ولكن ما يحدث مع التحكيم غير مقبول على الإطلاق ولابد من الهدوء في الفترة القادمة".

رئيس الإسماعيلي: غياب العدالة سبب فوز الأهلي بالبطولات.. وتعرضنا للظلم من الحكم محمد الصباحي

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن الفريق تعرض للظلم خلال مباراة الأهلي اليوم في كأس الرابطة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "محمد الصباحي حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي كان يريد فوز النادي الأهلي باي طريقة وجامل الفرق في ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة وارى أنها غير صحيحة".

وتابع "أعملوا دوري للنادي الأهلي لواحدة علشان يفوز بالبطولات والصباحي كان يريد غرضاء جماهير النادي الأهلي في المباراة اليوم".

عصام عبد الفتاح

وتابع "غياب العدالة اليوم كلفنا خسارة نقطتين أمام النادي الأهلي ولا أعرف ما حدث خلال المباراة اليوم ولكن هي طبيعة البطولات التي يفوز بها النادي الأهلي بالتحكيم".