/673146/عصام-عبد-الفتاح-التحكيم-المصري-هو-الأضعف-في-المنظومة-الرياضة-المصرية-وكأس-الرابطة-المصرية-تفيد-الجميع

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه لا ينظر إلى الأزمات التي يفتعلها البعض خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لم يتحدث أحد عن نجاحات التحكيم المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، ودائما يتم النظر إلى المشاكل فقط ولكن الأمور الجيدة لا يتحدث عنها أحد نهائيا".

وواصل "لن أقوم بمجاملة الحكام المصريين ونعمل دائما من أجل تطوير التحكيم في الفترة القادمة، وطالما بنشتغل هيكون عندنا أخطاء ونقوم بتصحيحها، وكأس الرابطة سوف تفيد التحكيم المصري".

وتابع "لابد أن يستفيد الجميع من بطولة كأس الرابطة المصرية، فالحكام والأندية لهم إستفادة كبرى، ولا ارغب في الاستمرار في رئاسة لجنة الحكام للاتحاد المصري لكرة القدم".

واختتم "نواجه ظروف صعبة في التحكيم المصري ومفيش أي صبر من البعض، وهناك من يريد إفشال التحكيم المصري، ويريد البعض أن يكون التحكيم هو الشماعة والحلقة الأضعف في المنظومة".

عصام عبد الفتاح: سأتقدم بالاستقالة من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.. وأهلا بالخبراء الأجانب

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة تريد إظهار حكام جدد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "بيان النادي الإسماعيلي أشبة اليوم بالثورة ولا اقبل ما حدث منهم والبيان الصادر غير جيد وكان من الأولى الحديث عن الأخطاء التي تعرض لها النادي الأهلي".

عصام عبد الفتاح

وتابع "هدافع عن الحكام دايما، ولحد آخر يوم أسلم فيه مهمتي لجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وليس لدي أي هدف للتواجد كرئيس لجنة الحكام".

وواصل "كلها أسبوع وهسلم الأمور كلها لجمال علام، وبعد كدا لو عاوزين يجيبوا رئيس لجنة حكام أجنبي وخبراء أوروبيين أهلا بيهم، وأنا مش متمسك بالمنصب والجميع يعلم ذلك وأنا أقوم بخدمة مصر الذي ساهمت في ظهور إسم عصام عبد الفتاح في جميع المحافل القارية والعالمية".

واختتم "سألتقي مع جمال علام خلال الأيام القادمة، ومن الطبيعي سنتقدم بالاستقالة للمجلس الجديد بشكل طبيعي، وبنشتغل من 3 شهور بشكل مستمر ومفيش اي تقدير من الأندية للأمور دي".