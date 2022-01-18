/673147/مدرب-سلة-الزمالك-يعلق-على-أحداث-مباراة-الأهلي-الساخنة-في-الثواني-الأخيرة

علق ياسر عبد الوهاب، المدير الفني لنادي الزمالك على أحداث مباراة كرة السلة أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر في الثانية الأخيرة بفارق نقطة واحدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "مستاء للغاية من الإشارة التي فعلها نجلي في نهاية مباراة الأهلي وسأقوم بمعاقبتة في الفترة المقبلة، لأن مثل هذه الأمور لابد أن لا تحدث نهائيا".

وتابع "الخسارة مش فارقة معانا من الاهلي ولكن المباراة كانت قوية بين الفريقين والأهم الاستفادة الفنية، وأن الزمالك عاد لمكانته الطبيعية ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة السلة".

وزاد "تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي وكنا أفضل من النادي الأهلي ولكن انتهت المباراة بمميزاتها وعيوبها ونركز في القادم وهو الأهم".

واختتم "قبل غشارة نجلي كان هناك غشارة من لاعب الأهلي ولكن الحكم شاهد فقط ما حدث من أحمد ياسر عبد الوهاب، وهذا خطأ حكم المباراة".

الأهلي يفوز على الزمالك في قمة السلة في مباراة مثيرة

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك في دوري سوبر السلة بنتيجة 86/85، في صالة "أحمد منسي " بنادي الزمالك.

وشهد اللقاء إثارة وندية كبيرة بين القطبين، حيث انتهت المباراة بالتعادل ليقرر حكم المباراة لعب 5 دقائق إضافية أخرى.

وظل الزمالك متقدم بفارق نقطتين حتى الثواني الأخيرة وكان أقترب من تحقيق الفوز، ولكن عاد النادي الأهلي بثلاثية أخر لعبة بالمباراة ليفوز بها، بعدما قدموا الفريقين مباراة كبيرة تليق بهم.

أقيمت قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة، والتي سوف تقام في مصر الشهر المقبل فيما يشارك نادي الزمالك ممثلا عن القارة الأفريقية بعد فوزة بدوري الأبطال برعاية NBA العام الماضي.

وأوقعت القرعة نادي الزمالك أمام بورجوس الأسباني ممثل أوروبا في مباريات الدور نصف النهائي. يذكر أن فريق بورجوس الإسباني هو حامل لقب كأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة.

و ستجمع مباراة النصف نهائي الأخرى بين فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير المقبل. الجدير بالذكر أن كان فريق سلة الزمالك توج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة الدوري.