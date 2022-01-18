/673148/لميس-جابر-تكشف-لأول-مرة-دخول-يحيى-الفخراني-في-إكتئاب-بسبب-التمثيل

كشفت الدكتورة لميس جابر، لأول مرة عن دخول الفنان القدير يحيى الفخراني في حالة إكتئاب وحزن شديدة، وذلك بعد تخرجه من الجامعة وزواجه وابتعاده عن التمثيل في ذلك الوقت، بعد أن حاز على عدد كبير من الجوائز طوال فترة دراسته في كلية الطب.

دوت الخليجيرصد تفاصيل دخول يحيى الفخراني في حالة إكتئاب بعد توقفه عن التمثيل

وقالت لميس جابر، خلال لقائها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة dmc: «يحيى الفخراني كان في حالة حزن شديدة في أول فترة من جوازنا، وكان باين عليها جدا، وعرفت وقتها إنه كان بسبب إنه بعد أن التمثيل، لانه كان حاصل على جوائز كثيرة في فترة دراسته بالجامعة، فاقترحت عليه ينزل لنعيمة وصفي».

نعيمة وصفي السبب في خروج يحيى الفخراني من اكتئابه

واستكمل يحيى الفخراني، ما دار بينه وبين نعيمة وصفي، فقال: «قولتها نعمل فرقة هواه، وهي طلبت أعمل مسرحية ولو نجحت هنعمل الفرقة، وكان أول مسرح للتليفزيون اسمها «لكل حقيقته».

وأضافك:«بطلها كرم مطاوع، وانا كنت قائم بدور عجوز، وكنت الجان بتاع الرواية».

بداية تألق يحيى الفخراني على يد كرم مطاوع

وتابعت لميس جابر، كاشفة عن بداية تألق زوجها الفنان يحيى الفخراني، الفني: « استاذ كرم مطاوع قفش في يحيى وقتها وعملوا مسرحية مع بعض بدور عجوز بردو ووقتها اتعرضت للجمهور، وبعدها عمل حب وفركشة بطولة صلاح السعدني».

يحيى الفخراني وتجربته مع المسرح

زتحدث الفنان القدير يحيى الفخراني أيضا، عن سبب دخوله مجال الفن والتمثيل، خاصة بدايته مع المسرح، مشيرا إلى أنه كان يتخذ هذا المجال كنوع من أنواع «الهزار» في البداية.

وقال يحيى الفخراني خلال لقائه مع برنامج «صاحبة السعادة»: «بدأت المسرح وانا طالب في إعدادي وكنت بعمل اسكتش هزار لأن كانت موهبتي العزف في الأساس».

وأضاف: «بعدها دخلت في مسرح الكلية وكان وقتها بيخرج كمال حسين وسيد عزمي كان قاعد وأما قعدنا ووزعوا علينا الرواية لقيت شخصية كابتن وايل ده انا بالظبط، فأما قال مين شايف نفسه في دور ايه قولتله».

وتابع: «راح موزع الشخصية الي اختارتها على محمود التوني، فاكتشفت أنهم بيقسموا الأدوار على مزاجهم، فقولت هعمل مسرح لنفسي».