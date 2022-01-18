/673149/حصاد-اليوم-الثامن-من-كأس-أمم-أفريقيا-حسم-التأهل-بالمجموعة-الأولى

اٌقيمت أمس مبارتين في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 ، وكان اللقائين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتضم المجموعة الأولى كلاً من الكاميرون والرأس الأخضر وإثيوبيا وبوركينا فاسو، وكان حسم المنتخب الكاميروني تأهله منذ الجولة الثانية بعد حصده لستة نقاط.

فالمبارتين تم لعبهم في نفس التوقيت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، اللقاء الأول كان الكاميرون أمامالرأس الأخضر، والمواجهة الثانية بوركينا فاسو ضد إثيوبيا.

كأس أمم أفريقيا.. منتخب الكاميرون يتعادل مع الرأس الأخضر ويتأهلان معاً

انتهت مباراة الكاميرون أمام الرأس الاخضر بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء هجمات خطيرة من الفريقين، وحاول كلاً منهما أن يفوز بالمباراة، وأفتتح الكاميرون أهداف اللقاء عن طريف النجم فينسيت أبو بكر في الدقيقة 39، ثم حاول منتخب الرأس الأخضر أن يتعادل حتى سجل هدف عن طريق غازي رودريجز في الدقيقة 53.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون على رأس المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي المنتخب البوركيني ثانياً برصيد 4 نقاط، كما تأهلت الرأس الأخضر ضمن أحسن ثالث بأربعة نقاط.

تشكيل الكاميرون أمام الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو - مايكل نجاديو - هارولد موكودي - كولينز فاي.

الوسط: كارل توكو إيكامبي - أندريه زامبو أنجيسا - بيري كوندي - نيكولاس نجاماليو - صامويل أوم جويت.

الهجوم: فينسنت أبو بكر.

التعادل الإيجابي يحسم لقاء بوركينا فاسو وإثيوبيا في أمم إفريقيا 2021

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي، بوركينا فاسو وإثيوبيا، بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الطرفين في ثالث جولات المجموعة الأولى، لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وسجل بوركينا فاسو الهدف الأول في المباارة في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء، من خلال أداما جويرا ارسل تمريرة طولية من منتصف الملعب وصلت للاعب سيريل بايالا على حدود منطقة الجزاء الذي سددها من فوق الحارس تيكليماريام شانكو لتمر الكرة داخل الشباك.

عاد منتخب إثيوبيا بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء، عن طريق جيتانيه كيبيدي من نقطة الجزاء.

موقف المنتخبين من الصعود للدور الـ 16

وبهذا التعادل الإيجابي، يحصد منتخب بوركينا فاسو النقطة الرابعة، ويحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، من نهائيات أمم إفريقيا 2021، فيما يحتل إثيوبيا المركز الالرابع والأخير بنقطة وحيده.

ويضم منتخب بوركينا فاسو مقعد في دور الثمن النهائي من البطولة، بعد حجز المقعد الثاني، ونهاية دور المجموعات من البطولة.