الرعاية الصحية: علاج حالات تأخر الإنجاب بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر خدمات علاج حالات تأخر الإنجاب بمستشفى إيزيس التخصصى التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





جاء ذلك خلال فيديو نشرته الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعى صفحة الفيسبوك الرسمية لها اليوم، أشارت خلاله إلى توافر خدمات علاج حالات تأخر الإنجاب بعيادة تأخر الإنجاب داخل مستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر، مضيفة أن الكشف متاح بالعيادة يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وبحسب الفيديو، أشارت الهيئة إلى أنه يتم حجز موعد للكشف بعيادة تأخر الإنجاب، عن طريق جواب الإحالة من أقرب مركز أو وحدة طب أسرة وذلك لمنتفعات التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، عبر الإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف مجانا.

ولفت الفيديو، إلى أسباب تأخر الإنجاب، إضافة إلى الإجابة على العديد من التساؤلات حول تأخر الإنجاب، مشيرا إلى أن العيادة تعمل تحت إشراف أ.د. أحمد سيد طه، استشارى النساء والتوليد بمستشفى إيزيس التخصصى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مستشفى إيزيس التخصصى، هى أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد فى صعيد مصر، بتكلفة 410.227 مليون جنيه، وأنه تبلغ المساحة الكلية للمستشفى 3.710 ألف متر مربع، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية 70 سرير، منها 28 أسرة داخلى، 4 للتحضير، 6 للإفاقة، 11 الطوارئ، 10 الرعايات المركزة، بالإضافة إلى 6 أجنحة فندقية، 4 غرف للعمليات، 22 حضانة، 26 ماكينة للغسيل الكلوى، 5 أجهزة للتنفس الصناعى.

وأضاف، أنها تضم 18 عيادة خارجية، منها عيادات "متابعة الحمل، الأطفال المبتسرين، العلامات الحيوية، أمراض الكلى، هشاشة العظام، الأمراض الجلدية، تأخر الإنجاب، تنظيم الأسرة"، إلى جانب قسم الأشعة المجهز على أعلى مستوى بالمستشفى لتقديم العديد من خدمات أنواع الأشعة "المقطعية، التليفزيونية، السينية، الماموجرافى، ديكسا هشاشة العظام"، وكذلك قسم المعامل، لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعات التأمين الصحى الشامل بالأقصر وصعيد مصر.