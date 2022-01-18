/673150/تجربة-مختلفة-وشيقة-يحيى-الفخراني-يكشف-عن-تحضيره-لعمل-سينمائى-جديد

كشف الفنان يحيى الفخراني عن أحدث أعماله الفنية الذي بدأ بالتجهيز لها، خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنها تجربة مختلفة ومميزة عن أعماله السابقة.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال يحيى الفخراني خلال الفترة المقبلة

واتت أحدث أعمال يحي الفخراني التي من المقرر أن تخرج للنور قريبا، فيلم جديد بعنوان «بونزوا»، من إخراج سارة وفيق، وتأليف تغريد جمال،. يتعاون بها مع شهد ابنة محمد رمزي.

يحيى الفخراني في رمضان 2022

هذا وقد أعلن الفنان الكبير يحيى الفخراني مؤخرا عن مشاركته في المنافسة الرمضانية الجديدة لعام 2022 من خلال تقديم عمل درامي جديد ومختلف عن سابقيه من الأعمال دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل.

مسلسل «نجيب زاهي زركش»

وكان قد تألق يحيى الفخراني بالعام الماضي من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش» في تجربة فريدة ومختلفة عني غيرها من الأعمال المعتادة للفخراني اذ تناول العمل في إطار درامي كوميدي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

وشارك في بطولتة مسلسل «نجيب زاهي زركش» كلًا من الفنان الكبير يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

يحيى الفخرانى يطالب بإنشاء قناة مصرية توجه للخارج

على الصعيد الآخر، أكد الفخرانى خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، على ضرورة أن تكون هناك قناة مصرية موجهة للخارج بقوة، قائلا: "نفسى من زمان في وجود قناة مصرية توجه للخارج ويكون فيها كل العناصر القوية جدا ومصروف عليها جامد، وتكون موجهة بالأساس للخارج".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بالنسبة لموضوع إنشاء قناة مصرية دولية تكون ذراع مصر في الخارج، فإن الموضوع مطروح ومحل دراسة. وتحدث النائب محمد شبانة، قائلا: "نرحب برئيس المجلس الأعلى للإعلام الزميل كرم جبر، والإعلام قام بدور قوي فترة ما بعد 2011، وحتي في فترة الإخوان قام بدور مهم في تنوير الناس، ومحتاجين يرجع تاني بنفس الحماس مع الفارق أن الفترة الحالية تشهد إصلاح وتنمية وتطوير وإنجازات حقيقية على الأرض، والمهم الوصول للمواطن".