/673152/ميدو-في-بداية-مسيرة-محمد-صلاح-كان-ينقصة-بعض-العوامل

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول محمد صلاح وترشيحه لجائزة "ذا بيست"، وعدم فوزه بها لحساب ليفاندوفسكي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "محمد صلاح أصبح محترف متكامل، حيث كان في بداية مسيرته الاحترافية ينقصه بعض العوامل، ولكن أشتغل على النواقص الخاصه به حتى أصبح متكامل" .

وأكمل: " في وقت قصير للغاية، نجح محمد صلاح في إكمال ما ينقصه حتى أصبح لاعب محترفا مثاليا ومُتكامل، وواحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وزاد: "محمد صلاح أشتغل على ما كنا نحتاجه كمحترفين مصريين، عندما كنا محترفيين في الخارج، فهو أكمل النواقص بعقليته وذكائه، وإصراره على النجاح والتميز".

تعرف على اختيارات الدول العربية والأوروبية لـ محمد صلاح كأفضل لاعب على مستوى العالم

حصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في العالم 2021.

وجاء محمد صلاح في المركز الثالث في قائمة الأفضل في العالم وحصل على 39 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ 48.

ونال محمد صلاح ثقة عدد كبير من قادة منتخبات العالم في جائزة الأفضل في العالم ليتواجد في المركز الأول على حساب كبار اللاعبين على مستوى العالم.

وفيما يلي قادة المنتخبات التي قامت بالتصويت لـ محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم:

فلسطين

الإمارات

تونس

قطر

سويسرا

هولندا

غانا

الأردن

سوريا

رغم منافسته على لقب الأفضل: محمد صلاح خارج تشكيل العام في 2021 «صور»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تشكيل أفضل فريق من الرجال لعام 2021.

ويقام حفل الاتحاد الدولي لاخيتار الأفضل في عام 2021، وكان أرسين فينجر أسطورة التدريب قد أعلن عن التشكيل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيد آلابا، روبن دياز، ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، كيفين دي بروين، كريتسيانو رونالدو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي

«فيفا»: توماس توخيل أفضل مدرب في العالم لعام 2021

نجح الدولي الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التتويج بجائزة أفضل مدير فني في عام 2021، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تواجد الألماني توماس توخيل، بجانب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب بلاده، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب.