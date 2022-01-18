«أقفل تليفونك قبل الساعة عشرة»..رامي رضوان يحذر الشباب من استخدام المحمول ليلا

/673153/أقفل-تليفونك-قبل-الساعة-عشرةرامي-رضوان-يحذر-الشباب-من-استخدام-المحمول-ليلا

حذر الإعلامي رامي رضوان مقدم “من مصر” والمذاع عبر فضائية سي بي سي من استخدام التليفون المحمول ليلا، مستشهدا بدراسة أعدها موقع Deutsche Welle حول علاقة استخدام التليفون المحمول ليلا بالكتئاب والتعاسة".

دوت الخليج

ونوه رضوان الن الدراسة تقول أنه يجب قفل التليفون المحمول بعد الساعة عشرة بالليل، لانه يؤثر على الجهاز العصبي".

رامي رضوان يحذر الشباب من استخدام المحمول ليلا

هذا وكشفت دراسة حديثة بجامعة غلاسكو البريطانية، أن الأشخاص الذين يفشلون في اتباع الساعة البيولوجية الطبيعية معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالاكتئاب، حسب ما ذكرته صحيفة "اندبيندنت" البريطانية.

اضرار استخدام التليفون المحمول ليلا

ووفق للدراسة، فإن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والتحدث مع الأصدقاء على السرير أثناء محاولة النوم ليلاً، ربما يزيد من احتمالية الإصابة بعدد من المشكلات النفسية مثل الاكتئاب والاضطرابات العصبية.