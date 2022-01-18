/673156/مخاطره-عديدة-استشاري-الطب-النفسي-يناشد-دخول-أوضة-النوم-بدون-تليفون-محمول

قال دكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، انه يجب أن يقل استخدامنا للتليفون المحمول مضيفا:" لما ندخل اوضة النوم نسيبه بره، لتفادي الاضرار، حيث انه يتسبب في عدم دخول الفرد لمرحلة النوم العميقة".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية سي بي سي مضيفا:" أن هذا الأمر يؤثر على الإنسان جسديا ونفسيا، مما يسبب الاكتئاب والتعاسة، حيث ان اضاءة التليفون تؤثر على الهرمونات التي تخرج أثناء النوم مثل هرمون النوم إضافة إلى الإخلال بالساعة البيولوجية للفرد".

استشاري الطب النفسي يناشد دخول أوضة النوم بدون تليفون محمول

وتابع حمودة أن هذا الأمر يؤثر ايضا على نمو الاطفال، منوها إلى ان استخدام التليفون وصل إلى مرحلة الإدمان في مقابل النظر إلى إشعارته باستمرار ".

وتابع استشاري الطب النفسي، أن هذا الامر يمثل خطورة على الأطفال محذرا من تركه للاطفال لانه يؤخر مرحلة النطق لديهم لفترات طويلة".

رامي رضوان يحذر الشباب من استخدام المحمول ليلا

هذا وحذر الإعلامي رامي رضوان مقدم “من مصر” والمذاع عبر فضائية سي بي سي من استخدام التليفون المحمول ليلا، مستشهدا بدراسة أعدها موقع Deutsche Welle حول علاقة استخدام التليفون المحمول ليلا بالكتئاب والتعاسة".

ونوه رضوان الن الدراسة تقول أنه يجب قفل التليفون المحمول بعد الساعة عشرة بالليل، لانه يؤثر على الجهاز العصبي".

هذا وكشفت دراسة حديثة بجامعة غلاسكو البريطانية، أن الأشخاص الذين يفشلون في اتباع الساعة البيولوجية الطبيعية معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالاكتئاب، حسب ما ذكرته صحيفة "اندبيندنت" البريطانية.

اضرار استخدام التليفون المحمول ليلا

ووفق للدراسة، فإن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والتحدث مع الأصدقاء على السرير أثناء محاولة النوم ليلاً، ربما يزيد من احتمالية الإصابة بعدد من المشكلات النفسية مثل الاكتئاب والاضطرابات العصبية.