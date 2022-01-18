/673151/نقيب-الأشراف-مصر-تشهد-نهضة-حقيقية-في-عهد-الرئيس-ضمن-رؤية-2023

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن الدولة المصرية تشهد طفرة ونهضة حقيقية بشتى المجالات في عهد الرئيس السيسي والذي تاتي في اطار خطة التنمية المصرية 2030.

دوت الخليج

جاء وأعرب خلال مداخلته لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية صدى البلد، الاثنين، عن تقديره للنجاح الباهر الذي حققه منتدى الشباب الذي عقد الأسبوع الماضي بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرة الشباب في النهوض بالوطن.

وأِشار الشريف، إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مساجد ومقامات آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان له مردود كبير داخل مصر وخارجها.

نقيب الأشراف: مصر تشهد نهضة حقيقية في عهد الرئيس ضمن رؤية 2023

ونوه نقيب الأشراف، إلى أن تم عقد لقاء منذ فترة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة مساجد لتطوير مساجد آل البيت، إضافة إلى مجموعة من رجال أعمال وشخصيات عامة بحضور الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وممثلين للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم توقيع بروتوكولات لتطوير مساجد آل البيت والمقامات والمناطق الأثرية المُحيطة بها، ما سيكون له مردود كبير لزيارات المُحبين والمُريدين من داخل وخارج مصر.

ولفت السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إلى أنه تم تشكيل لجنة بالنقابة يرأسها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، لمد مؤسسة مساجد بالمعلومات الموثقة والتاريخية عن آل البيت.