مستشار الرئيس يكشف أسباب زيادة إصابات كورونا فى الوقت الحالى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، فى برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية.
وأشار مستشار الرئيس إلى أن هناك أكثر من إصابة داخل الأسرة الواحدة بـ فيروس كورونا، مؤكدا أن معظم الحالات بسيطة، ولكن هذا لا يمنع توخى الحذر.
ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن الغالبية العظمى من الإصابات تعود إلى متحور أوميكرون، "ونأمل أن تزيد حالة الوعى لدى المواطن بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية".
وأكمل تاج الدين: "أى فرد يصاب بـ الإنفلونزا أو فيروس كورونا عليه أن يعزل نفسه كى لا يعدى الأخرين.
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