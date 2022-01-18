مستشار الرئيس يوجه رسائل عاجلة للمواطنين بشأن الأسبرين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، فى برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية.
وأكد تاج الدين أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد من مصر، مشددا على المواطنين بعدم الحصول على أى دواء بدون استشارة طبيب، منوها إلى أن الأسبرين قد يتسبب فى حساسية ربو قاتلة حال الحصول عليه بدون استشارة طبيب.
الأسبرين
وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن العالم بأكمله كان يستخدم أدوية ضد الفيروسات لم يكن الكثير منها مخصص لعلاج فيروس كورونا، متابعا: "تمت الموافقة عالميا على أدوية لعلاج فيروس كورونا فى الحالات البسيطة والمتوسطة، وهناك أكثر من 14 شركة مصرية سوف تقوم بتصنيع أحد أدوية علاج كورونا فى مصر".
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