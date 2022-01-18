الطقس اليوم.. ظاهرة جوية مؤثرة على القاهرة.. وهذه أماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للبرودة على جنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة ليلا ونشاط للرياح على فترات متقطعة.
وكشفت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن ظهور شبورة مائية كثيفة على الوجه البحرى والقاهرة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، محذرة من سرعة القيادة على الطرق خلال هذه الأوقات، مشددة على اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم، كشفت الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.
أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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