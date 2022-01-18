/673158/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في مختلف أندية ودول العالم، ومن ابرزها مواجهات كأس رابطة الأندية، و مباريات بطولة أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

يخوض فريق فاركو مباراته ضد الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً عبر قنوات on time sport.

يخوض فريق طلائع الجيش مباراته ضد نظيرة سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات2 on time sport

تقام مباراة إنبي ضد فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات on time sport.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة بيرنلي ضد فريق واتفورد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium .

يخوض فريق برايتون ضد تشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة منتخب زمبابوي أمام نظيرة غينيا في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

يخوض منتخب مالاوي مباراته ضد السنغال في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports HD 2 Max

تقام مباراة الجابون ضد منتخب المغرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

يخوض منتخب غانا مباراته ضد نظيرة جزر القمر في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max.

انتهت مباراة الكاميرون أمام الرأس الاخضر بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء هجمات خطيرة من الفريقين، وحاول كلاً منهما أن يفوز بالمباراة، وأفتتح الكاميرون أهداف اللقاء عن طريف النجم فينسيت أبو بكر في الدقيقة 39، ثم حاول منتخب الرأس الأخضر أن يتعادل حتى سجل هدف عن طريق غازي رودريجز في الدقيقة 53.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون على رأس المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي المنتخب البوركيني ثانياً برصيد 4 نقاط، كما تأهلت الرأس الأخضر ضمن أحسن ثالث بأربعة نقاط.

تشكيل الكاميرون أمام الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو - مايكل نجاديو - هارولد موكودي - كولينز فاي.

الوسط: كارل توكو إيكامبي - أندريه زامبو أنجيسا - بيري كوندي - نيكولاس نجاماليو - صامويل أوم جويت.

الهجوم: فينسنت أبو بكر.

التعادل الإيجابي يحسم لقاء بوركينا فاسو وإثيوبيا في أمم إفريقيا 2021

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي، بوركينا فاسو وإثيوبيا، بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الطرفين في ثالث جولات المجموعة الأولى، لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وسجل بوركينا فاسو الهدف الأول في المباارة في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء، من خلال أداما جويرا ارسل تمريرة طولية من منتصف الملعب وصلت للاعب سيريل بايالا على حدود منطقة الجزاء الذي سددها من فوق الحارس تيكليماريام شانكو لتمر الكرة داخل الشباك.

عاد منتخب إثيوبيا بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء، عن طريق جيتانيه كيبيدي من نقطة الجزاء.