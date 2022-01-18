هيئة الدواء تحذر المواطنين من محركات البحث على الإنترنت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلى، مساء أمس الإثنين.

وأكد الدكتور حمادة شريف أن الأدوية التى تعتمد على محركات البحث على الإنترنت تمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، لافتا إلى أن محركات البحث لا تضمن الوصول لدواء مناسب، حيث إنه قد يتحدث عن أعراض قد لا تكون مماثلة لحالة المريض.

وشدد معاون رئيس هيئة الدواء المصرية على أن محركات البحث لا يمكن من خلالها عرض تقارير طبية ولا يوجد كشف طبى عليها ولا معرفة التاريخ المرضى.

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أسباب زيادة الإصابات بـ فيروس كورونا ومتحوراته، خلال الأيام الحالية فى مصر.

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، فى برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن هناك أكثر من إصابة داخل الأسرة الواحدة بـ فيروس كورونا، مؤكدا أن معظم الحالات بسيطة، ولكن هذا لا يمنع توخى الحذر.

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن الغالبية العظمى من الإصابات تعود إلى متحور أوميكرون، "ونأمل أن تزيد حالة الوعى لدى المواطن بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية".

وأكمل تاج الدين: "أى فرد يصاب بـ الإنفلونزا أو فيروس كورونا عليه أن يعزل نفسه كى لا يعدى الأخرين.