طقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه يسود اليوم، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وليلا، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ولفت الخبراء إلى تكاثر الشبورة المائية صباحا مع سقوط أمطار خفيفة ليلا ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 16 08

الاسكندرية 16 08

وادى النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 09

بلطيم 16 09

مطروح 16 08

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الاسماعيلية 16 09

السويس 15 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 15 10

نخل 13 04

نويبع 18 12

طابا 17 11

كاترين 08 00

الطور 18 12

شرم الشيخ 17 13

الغردقة 18 14

مرسى علم 18 13

الفيوم 16 07

بنى سويف 16 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

ادفو 17 08

أبوسمبل 17 09

الوادى الجديد 16 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12