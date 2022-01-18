/673161/موعد-مباراة-مالاوي-ضد-السنغال-في-كأس-الأمم-الإفريقي

يستعد منتخب منتخبا مالاوي لمباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيرة السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً ، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة السنغال ضد نظيرة مالاو عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

تعادل منتخب السنغال مع نظيره غينيا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، الجمعة، في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

فشل منتخب السنغال بقيادة ساديو ماني، في تحقيق الفوز واستغلال سيطرته على مجريات اللقاء، والفرص التي أتيحت له على مدار المباراة، عليها لغياب التوفيق عن بونا سار فينا، كما أهدر المنتخب الغيني فرصة وحيدة عن طريق مورجان جيلافوجي أنقذها سيني ديانج حارس السنغال.

صدارة المجموعة

وبهذه النتيجة تقاسم منتخبي السنغال وغينيا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث فازت السنغال على زيمبابوي في الجولة الأولى بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فازت غينيا على مالاوي.

وتواجه مالاوي وزيمبابوي ، الجمعة، في نفس الجولة قبل الجولة الاخيرة، التي يواجه فيها المنتخبين السنغال وغينيا على الترتيب.

تشكيل السنغال أمام غينيا:

حراسة المرمى: سيني دينج.

خط الدفاع: سيسي - عبدو ديالو - بابي أبو سيسه - إبراهيما مباي.

خط الوسط: شخيو كوياتي - بونا سار - ندياي، ثيام.

خط الهجوم: ساديو ماني - بولاي ديا.

قائمة السنغال لأمم أفريقيا 2021

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي - ألفريد جوميس - سيني ديانج.

في الدفاع: بونا سار - ساليو سيس - كاليدو كوليبالي - بابي أبو سيسي - عبده ديالو - إبراهيما مباي - عبد اللاي سيك - فودي بالو توري - شيخو كوياتي.

في الوسط: بابي ماتار سار - بابي جاي - نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي - مصطفى نيم - مامادو لوم نداي - جوزيف لوبي.

في الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بامبا ديانج - كيتا بالدي - حبيب ديالو - بولاي ديا - فامارا دييدهو - مامي بابا تيام.