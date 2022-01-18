موجز دوت الخليج: قفزة جديدة فى إصابات كورونا.. ومستشار الرئيس يحذر من الأسبرين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين إن الغالبية العظمى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تعود إلى متحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن هناك أملًا فى أن تزيد حالة الوعى لدى المواطن بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية". ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: أسعار الخضروات والفواكه اليوم فى الأسواق قفزة جديدة فى الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم مستشار الرئيس يكشف أسباب زيادة إصابات كورونا فى الوقت الحالى (فيديو) مستشار الرئيس يوجه رسائل عاجلة للمواطنين بشأن الأسبرين (فيديو) الطقس اليوم.. ظاهرة جوية مؤثرة على القاهرة.. وهذه أماكن سقوط الأمطار هيئة الدواء تحذر المواطنين من محركات البحث على الإنترنت (فيديو) طقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية كورونا يواصل الفتك بـ إيطاليا.. أرقام إصابات مفزعة خلال يوم بعد إطلاق 8 طائرات مسيرة.. تحذيرات شديدة اللهجة من السعودية للحوثيين أول رد لـ التحالف العربى بعد مهاجمة الحوثيين لـ السعودية والإمارات أرقام فاقت التوقعات.. هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا كورونا فى البرازيل.. إصابات صادمة فى 24 ساعة كورونا يواصل قصف ألمانيا بآلاف الإصابات فى 24 ساعة رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الأهلى أمام الإسماعيلى أسماء.. 27 مدربا يختارون محمد صلاح فى المركز الأول لـ جائزة ذا بيست تفاصيل إصابة على معلول بـ كورونا الزمالك يودع ملايين الجنيهات فى حساب أشرف بن شرقى ذا بيست 2021.. رونالدو وميسى وليفاندوفسكى يتجاهلون محمد صلاح يحيى الفخرانى عن أول مسرحية: رفضوا يدونى دور عجبنى فعملت فرقة خاصة يحيى الفخرانى يكشف سر ارتباطه بـ لميس جابر لمدة 40 سنة نرمين الفقى تخطف قلوب رواد إنستجرام فى شارع 9 (صورة) عيد ميلاد دلال عبد العزيز.. حسن الرداد يوجه رسالة بالدموع (صورة) يحيى الفخرانى يكشف سر نجاح زواجه.. وسبب تسميته بهذا الاسم (فيديو) حادث مروع على طريق شبرا بنها الحر.. وهذا عدد الإصابات انقلاب أتوبيس عمال فى ترعة بـ الأقصر.. التفاصيل وأعداد الإصابات بلطجة زوجة.. ضربت حماها وحماتها وتسببت فى تسمم زوجها إصابة برلمانى سابق وطليقته و2 من أشائقها فى خناقة بـ التجمع الخامس

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