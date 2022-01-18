سفير بلجيكا: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر فى تنفيذ مبادرات 100 مليون صحة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفير دولة بلجيكا لدى مصر فرانسوا كورنيه ديلزيوس، بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات فى القطاع الصحى بين البلدين.





استهل القائم بأعمال وزير الصحة والسكان - الاجتماع- بتقديم الشكر لدولة بلجيكا على دعمها مصر بأكثر من مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا والتى وصلت على مدار الأشهر الماضية عبر مرفق "كوفاكس"، مشيرًا إلى أن بلجيكا من أوائل الدول التى دعمت مصر باللقاحات خلال التصدى للجائحة، وذلك فى إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

ناقش الاجتماع تعزيز أوجه التعاون بين مصر وبلجيكا فى القطاع الصحى، خصوصا فى مجالات نقل وتوطين صناعات التكنولوجيا الطبية الحديثة والمستحضرات الحيوية، وكذلك تنمية قدرات العاملين فى مجالات الرعاية الصحية والرقمنة الصحية.

وفى إطار تبادل الخبرات، استعرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، استراتيجية الدولة المصرية فى مواجهة جائحة كورونا، والتدابير والإجراءات المتخذة للتصدى لمتحورات الفيروس وتوفير جميع أنواع اللقاحات، كما استعرض الوزير حملات التطعيمات الموسعة التى تقوم بها مصر، للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتيسير حصولهم على تلقى اللقاح.

اتفق الجانبان، على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات البلجيكية، فى مجالات توفير البرامج والمنح الدراسية لطلاب الجامعات، بما يساهم فى تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الطلاب بكلا البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير البلجيكى، عن تطلع بلاده للاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى تنفيذ مبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، ضمن خطة التعاون لتشارك وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكدًا أن حرص بلاده على دعم مصر فى مواجهة جائحة فيروس كورونا يُعد نتاجًا للعلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.