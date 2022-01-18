محافظ المنيا: إنشاء محطة مياه بتكلفة 300 مليون جنيه ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بمركز ملوى، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم وأضخم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة.





وقال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ 406 مشروعات فى 16 قطاع بقرى مركز ملوى، حيث يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، ديرمواس"، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

شملت جولة المحافظ تفقد، أعمال إنشاء محطة مياه جنوب ملوى بطاقة تصل إلى 450 لتر /ث، لخدمة أكثر من 800 ألف مواطن وبتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون جنيه، كما تابع محافظ المنيا خلال جولته أعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية بإجمالى 13 فصلا، بالإضافة إلى تطوير المبنى القائم للمدرسة بإجمالى 9 فصول ليصل عدد فصول المدرسة عقب تطويرها وتوسعتها إلى 22 فصل، بتكلفة تقدر بـ 5 ملايين و100 ألف جنيه، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء نقطة إسعاف بعزبة جادالله التابعة للوحدة المحلية لقرية المعصرة.

كما تابع "القاضى" أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بتكلفة 10 ملايين جنيه وأعمال إحلال وتجديد المعهد الدينى بالمعصرة، وتفقد المحافظ الموقع المقترح لإنشاء مكتبة بالقرية، كما تابع أعمال رفع كفاءة مدرسة معصرة ملوى الاعدادية المشتركة بإجمالى 18 فصل وبتكلفة مليون و200 ألف جنيه وكذلك أعمال إنشاء ورفع كفاءة مدرسة وحدة معصرة ملوى الابتدائية والتى تضم مبنيين بإجمالى 24 فصل وبتكلفة تقديرية 5 مليون جنيه.

كما شملت جولة المحافظ، تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالمعصرة بتكلفة 10 ملايين جنيه وكذلك أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة التابع للتضامن الاجتماعى بتكلفة 10 ملايين جنيه، وخلال جولته لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، التقى محافظ المنيا بعدد من الأهالى واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى القرية.

كما وجه المحافظ الوحدة المحلية برفع وإزالة كافة الإشغالات وتراكمات القمامة فى محيط المدارس وتكثيف أعمال النظافة وتمهيد ورصف الطرق فى محيط المدارس.

أكد المحافظ أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومى، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.