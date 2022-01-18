محافظ الوادى الجديد يتفقد موقع مشروع إنتاج داجنى على مساحة ألف فدان (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد يوافقه الشيخ محمد المزروعى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى والوفد المرافق، صباح اليوم، موقع مشروع جدود للإنتاج الداجنى المزمع إقامته فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بالأمس بين الهيئة والشركة العربية لأمهات الدواجن.





وأوضح محافظ الوادى الجديد أن المشروع يقام على مساحة 1000 فدان بطريق "باريس / الأربعين" ويضم محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروع فى ضوء توجه المحافظة لإحلال الطاقة النظيفة. من ناحية أخرى، زار الوفد مشروع استثمار زراعى لزراعة لإنتاج الجوجوبا والمورينجا على مساحة 5 آلاف فدان بطريق "بغداد /الأقصر"، بنظام الزراعة التحميلية، والذى يتم تسويق إنتاجه لعدد من الدول منها فرنسا والبرازيل.

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