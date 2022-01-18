ياسمين فؤاد: نسعى لتحقيق شراكة حقيقية مع المجتمع المدنى لدعم العمل البيئى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، استلام 4 وحدات البيوجاز فى الفيوم، ضمن مشروع إنشاء 15 وحدة بيوجاز بقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية روح الحياة، وبتمويل من برنامج المنح الصغيرة ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير صعيد مصر لتصبح قرى نموذجية توفر للمواطن حياة كريمة وتراعى الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة.





وأكدت وزيرة البيئة، أن وحدات البيوجاز هى نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار الذى يسعى العالم لتحقيقه وتهدف تكنولوجيا البيوجاز لنشر فكر مختلف فى التعامل مع روث الحيوانات والمخلفات الزراعية فى الاستفاده منهم فى إنتاج طاقة نظيفه آمنة مستدامة وتحقيق شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لدعم العمل البيئى، فوحدة البيوجاز المنزلية توفر طاقة توازى أنبوبتين بوتاجاز شهريا وسماد عضوى يكفى لتسميد 3 أفدنة طوال العام، مما يعد نموذجا مبسطا للتنمية المستدامة بتحقيق مردود بيئى واقتصادى واجتماعى تقدمه مصر للعالم من قلب ريف الصعيد المصرى. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يتصدى لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التى ستنتج من حرق المخلفات، والتى وفر هذا المشروع طريقة آمنة للتخلص منها. كما أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بمتابعة أعمال الإنشاءات لوحدات البيوجاز بمختلف محافظات الصعيد، حيث قام فريق من مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزاره البيئة بزيارة عدد من محافظات الصعيد (الفيوم ـ المنيا ـ سوهاج ـ الأقصر) يتم خلالها تفقد عدد من مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز التى يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.

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