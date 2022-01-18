وزيرة البيئة تعلن استلام اربع وحدات بيوجاز بمحافظه الفيوم

د. ياسمين فؤاد: نسعى لتحقيق شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم العمل البيئي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد استلام أربع وحدات البيوجاز فى الفيوم ضمن مشروع إنشاء 15 وحدة بيوجاز بقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية روح الحياة وبتمويل من برنامج المنح الصغيرة ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير صعيد مصر لتصبح قرى نموذجية توفر للمواطن حياة كريمة وتراعي الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة.

واكدت وزيرة البيئة أن وحدات البيوجاز هي نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار الذي يسعى العالم لتحقيقه وتهدف تكنولوجيا البيوجاز لنشر فكر مختلف في التعامل مع روث الحيوانات والمخلفات الزراعية في الاستفاده منهم في إنتاج طاقة نظيفه آمنة مستدامة وتحقيق شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم العمل البيئي، فوحدة البيوجاز المنزلية توفر طاقة توازي ٢ أنبوبة بوتاجاز شهريا وسماد عضوي يكفى لتسميد ٣ أفدنة طوال العام. مما يعد نموذجا مبسطا للتنمية المستدامة بتحقيق مردود بيئي واقتصادي واجتماعي تقدمه مصر للعالم من قلب ريف الصعيد المصري.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يحقق مردود آخر هام على المستوى الوطني والدولي وهو التصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستنتج من حرق المخلفات، والتي وفر هذا المشروع طريقة آمنة للتخلص منها.

كما اصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بمتابعة أعمال الإنشاءات لوحدات البيوجاز بمختلف محافظات الصعيد حيث قام فريق من مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزاره البيئة بزياره عدد من محافظات الصعيد (الفيوم المنيا سوهاج الاقصر ) يتم خلالها تفقد عدد من مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز التي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.