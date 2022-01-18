حصاد أداء جامعة المنصورة لعام 2021

- الحصول على المركز الثاني محليًا بتصنيف التايمز وUS News والثالث بتصنيف شنغهاي

- المُشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية ومبادرة "حياة كريمة"

- افتتاح وحدة الكلى الصناعي بمستشفى الأطفال وتجديد بنك الدم والمناظير وجناح العمليات

- افتتاح 3 مراكز اختبارات إلكترونية ورفع كفاءة المدن الجامعية

- تنظيم قوافل طبية وعقد ندوات وورش عمل للطلاب

قدم د. أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية خلال عام 2021.

أشار التقرير إلى افتتاح ١٤ معملاً وقاعات ومقرات إدارية بكلية الهندسة، وافتتاح مبنى إدارى تعليمي مُلحق بكلية التربية الرياضية، وافتتاح المقر الجديد لمكاتب أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، وافتتاح أول ساحة رياضية حُرة، ورفع كفاءة المدن الجامعية، فضلًا عن وضع حجر الأساس لمبنى امتداد كلية الحاسبات والمعلومات، ومبنى الطلاب المركزي بكلية الهندسة، ومبنى امتداد لمركز الأورام، واستكمال إنشاءات مبنى كلية الآداب الجديد، وتجديد مدرج ووحدات تعليمية وتدريبية بكلية التجارة، وافتتاح المقر الجديد لمكتب العلاقات الدولية، وتطوير مركز دار الضيافة والمؤتمرات ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات، ورفع كفاءة مستشفى الطلبة الجامعي.

وأوضح التقرير أن جامعة المنصورة قامت بتشغيل مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وتم استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد، وافتتاح وحدات طبية جديدة، وتجديد جناح العمليات بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، وافتتاح وحدة الكلى الصناعي بمستشفى الأطفال، وتجديد بنك الدم والمناظير وجناح العمليات بمركز جراحة الجهاز الهضمي، وتطوير قسم الباطنة بمستشفى الجامعة.

وفي إطار استراتيجية الجامعة نحو التحول الرقمي، قامت الجامعة بافتتاح 3 مراكز اختبارات إلكترونية بقدرة 2400 جهاز بكليات (الطب، الهندسة، الصيدلة)، وكذلك توقيع اتفاقيتي تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأشار التقرير إلى تنظيم الجامعة 13 قافلة طبية و13 قافلة تمريضية و9 قوافل بيطرية، وتنظيم 111 ندوة وورش عمل للطلاب، والمُشاركة في مشروع محو الأمية الذي استفاد منه 33738 مواطنًا، والمُشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن جامعة المنصورة حصلت على المركز الثاني محليًا والتاسع إفريقيًا والـ477 عالميًا بتصنيف US News الأمريكي لعام 2022، وحصلت على المركز الثاني محليًا والمركز (501-600) على المستوى الدولي بتصنيف التايمز البريطاني World University 2022، والمركز الثاني محليًا والـ118 عالميًا بتصنيف تايمز للاقتصاديات الناشئة 2022، والمركز الرابع محليًا والـ(401_600) عالميًا بتصنيف التايمز Impact Ranking 2021، والمركز الثالث محليًا والـ(701-800) بتصنيف شنغهاي عن عام 2021، والمركز السابع محليًا والـ1201 عالميًا بتصنيف QS لعام 2022، والمركز الثالث محليًا والـ954 عالميًا بتصنيف "ويبمتركس"، والمركز الثاني محليًا والـ120 عالميًا بتصنيفTHE Young Universities 2021، والمركز الرابع محليًا والـ29 عربيًا بتصنيف Arab University Ranking.

وأفاد التقرير بحصول جامعة المنصورة على المركز الأول لأفضل موقع إلكتروني بنتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021، والمركز الثاني في الاستعداد للعام الدراسي ومواجهة جائحة فيروس كورونا، ضمن مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية حيث فازت بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والجهات الحكومية، والمراكز الأولى ضمن العشرة الأوائل من بين 480 كلية علي مستوى الجامعات وهم كليات (الطب والطب البيطري والصيدلة والهندسة وطب الأسنان)، وحصل مركز جراحة الكلى والمسالك البولية ومركز التطوير المهني بكلية التجارة على المراكز الأولى ضمن العشرة الأوائل من بين 110 مركز على مستوى الجامعات المصرية.

وذكر التقرير أنه تم تكريم جامعة المنصورة من قِبل المجلس الأعلى للجامعات، بالاشتراك مع بنك المعرفة المصري ومؤسسة Clarivate لحصولها على المركز الأول كأفضل جامعة قديمة النشأة في التأثير المرجعي خلال الثلاثة أعوام السابقة، والمركز الأول لكلية الطب كأفضل كلية طبية بحثية من حيث التأثير المرجعي، والمركز الرابع لأعلي عدد من المجلات المُفهرسة في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCI، كما حصدت الجامعة على 6 جوائز من جوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي.