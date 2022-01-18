مايا مرسي تتقدم بالتهنئة الى المشرف العام علي المجلس القومى للاشخاص ذوى...

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة الى الدكتورة إيمان كريم لاصدار قرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكليفها بالإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلفاً للدكتور أشرف مرعي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها بتكليف الدكتورة ايمان كريم بهذا المنصب الهام ، مؤكدة أنها شخصية نسائية مصرية ملهمه وسيدة معروف عنها تميزها واجتهادها ، واننا نفخر جميعا بسيدات مصر القديرات اللاتي يتمتعن بإمكانيات وكفاءات على اعلى مستوى وعلى قدر المسئولية الملقاه على عاتقهن .

وأكدت أن القيادة السياسية دائمًا مساند وداعم قوي لوصول المرأة المصرية الى مواقع اتخاذ القرار ايمانا بها وتقديراً لجهودها وامكانياتها ، معربه عن خالص امنياتها للدكتورة ايمان بالنجاح والتوفيق في منصبها الجديد وتحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات في ملف الاشخاص ذوى الإعاقة .

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف مرعي، المشرف العام السابق على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على دوره وجهوده المتميزه التي قام بها في سبيل النهوض بملف الاشخاص ذوى الإعاقة خلال فترة توليه المنصب ، وعلى دعمه وتعاونه مع المجلس القومي للمرأة في هذا المجال.

من جانبها أعربت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس عن سعادتها بتكليف الدكتورة إيمان كريم مشرفا عاما علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة مقدمة خالص شكرها لدكتور اشرف مرعي علي جهده في دعم قضايا المرأة ذات الاعاقة

واوضحت هجرس أن لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس القومي للمرأة وكونها لجنة تضم في عضويتها نخبة من خبراء ومستشارين في مجالات الاعاقة المختلفة معنيين بقضايا المرأة ذات الاعاقة تعلن استعدادها للتعاون الوثيق مع المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة دعما لقضايا النساء والفتيات ذات الاعاقة وجميع الأشخاص ذوي الاعاقة حيث هناك الكثير من الحقوق والطموحات ينتظرها الأشخاص ذوى الاعاقة عامة والمرأة ذات الاعاقة خاصة من المجلسين

يذكر أن الدكتورة إيمان كريم حاصلة على الماجستير والدكتوراة وأستاذ اللغويات التطبيقية بكلية اللغات والترجمة بجامعة أكتوبر ـ تعد أول عضو هيئة تدريس في جامعة مصرية تمارس عملها وهي على كرسي متحرك،و هى تدعم بقوى قضايا الاشخاص ذوى للاعاقة و تعمل على تمكينهم فى مختلف المجالات، وهى عضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري