/673167/تداول-27-سفينة-حاويات-وبضائع-بميناء-دمياط

دوت الخليج

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن حركة الصادر من البضائع بلغت 14 ألفا و690 طنا، شملت 7900 طن فوسفات و2990 طن أسمنت، و1600 طن مولاس، و2200 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفا و346 طنا، شملت 4500 طن ذرة، و7850 طن خردة، و12 ألفا و796 طن حديد، و9320 طن قمح، و4124 طن كلوريد إيثلين، و16 ألفا و790 رأس ماشية بإجمالي 756 طنا.

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

وأكد أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 778 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وبسلة وخس وبصل أخضر وبقدونس وفاصولياء وخرشوف وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم وزيتون وكتان وبصل وسمسم وفول وفول سودانى وكركدية)، وفاكهة ( فراولة وبرتقال وبلح وجريب فروت ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، وأمريكا، وسلوفينيا، وألمانيا، والصين، وإسبانيا، وبلجيكا، وإنجلترا، وفيتنام، وإندونيسيا، وهونج كونج، وسريلانكا، وهولندا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 400 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة.

وأشار إلي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133 ألفا و406 أطنان، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 161 ألفا و855 طنا، وغادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2403 أطنان قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4636 شاحنة.

إطلاق خدمات تموين السفن بالمنطقة الاقتصادية ومشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر

وكان قد كشف المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة، حيث تقوم المنطقة بوضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع، مؤكدا أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحدالقطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، كما سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 نوفمبر المقبل.

وأشار زكي، إلي نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق وتنفيذ مستهدفاتها في خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات والتي تركزت على تحديد وخلق الفرصة في جذب الاستثمارات المتنوعة، مشيراً إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاع صناعي ولوجيستي تم تفعيل وتعاقد على أرض الواقع مع ثلاثة منهم وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.