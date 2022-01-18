/673168/وزير-البترول-الإصلاحات-التى-قامت-بها-الدولة-انعكست-بالإيجاب-على-تطوير-محاور-العمل-بصناعة-البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التطوير الذى تشهده المنطقة الجغرافية البترولية وحوض جونة البترول بالإسكندرية جاء بفضل رؤية واضحة واستراتيجيات عمل مرنة وجهود متميزة للعاملين واكبت بها الوزارة جهود الدولة لزيادة قدراتها ورفع كفاءة قطاعاتها، وحذا بشركات قطاع البترول أن تضع موازنات طموحة للاستثمار عاما بعد الآخر تزيد فيها من الإنتاج وفى نفس الوقت تعيد بها هيكلة كياناتها بما يحقق له تطويرا وتحديثا مستمرا.

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جاء ذلك في كلمة له أثناء رئاسته أعمال الجمعيات العامة لشركتى الإسكندرية والعامرية لتكرير البترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأشار وزير البترول، إلي أن الإصلاحات التى قامت بها الدولة وقادها الرئيس عبدالفتاح السيسى انعكست بالإيجاب على تطوير محاور العمل بصناعة البترول والغاز فى مصر ومن ثم استطاعت الوزارة أن تنهض بقطاعات تلك الصناعة ومنها التكرير، وأضافت ولا تزال مشروعات جديدة، حظت شركات القطاع العام البترولى بنصيب وافر منها، مؤكدا أن المشروعات المخططة فى موازنة الشركات للعام المالى القادم تمت مراعاة أن تكون أكثر طموحاً وإنتاجاً وإدارة اقتصادية ومرونة.

وزير البترول: الإصلاحات التى قامت بها الدولة انعكست بالإيجاب على تطوير محاور العمل بصناعة البترول

وأوضح الملا، أن استراتيجية تطوير صناعة التكرير فى مصر تحقق تطورا نوعيا فى مشروعاتها الجديدة التى يتم تنفيذها حاليا، فى ظل ما تحقق لها من نتائج أعمال متميزة على مدار السنوات السبع الماضية، وما اكتسبته من إصلاح خلال تلك الفترة مكنها من زيادة مساهمتها فى تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى.

وأكد على سرعة الانتهاء من مشروعات التوافق البيئى فى إطار الالتزام بواجبات المسئولية البيئية لقطاع البترول، مثمنا ما تم فى هذا الإطار بتنسيق كامل مع وزارة الدولة لشؤون البيئة، وأنه كان استباقا واستشرافا لما تشهده صناعة البترول من تغيرات بالنسبة للمناخ أو جهات تمويل الاستثمار، معلنا المضى قدما فى استكمال خطط الإصلاح البيئى وتطوير وتحسين مواصفات المنتجات البترولية وزيادة الاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ المشروعات البترولية.

واستمع الوزير لعرض تقديمى من رئيسى الشركتين حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل، وعرض المهندس محمد صبحى رئيس الإسكندرية للبترول والمهندس مبروك عامر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول ملامح الموازنة التخطيطية لشركتيهما خلال العام المالى المقبل 2022-2023، بالإضافة إلى موقف المشروعات الحالية لتطوير مصفاتى التكرير بالشركتين.