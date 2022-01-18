شريف مدكور ساخرًا من ظهور متحور جديد بعد تزواج أوميكرون ودلتا:«ركبلهم لولب»

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دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامي شريف مدكور على ظهور متحور جديد من فيروس كورونا.

تعليق شريف مدكور على ظهور متحور جديد من فيروس كورونا.

ونشر مدكور صورة المتحور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "حد يركب لهم لولب أو أي وسيلة منع".

شريف مدكور يشيد بأخلاق تامر حسني

على الصعيد الآخر، أشاد شريف مدكور بأخلاق النجم تامر حسني، مشيرًا إلى أنه صاحب شخصية متواضعة، وحفلاته لا تقتصر على طبقة اجتماعية معينة.

شريف مدكور يعلق على حفل تامر حسني

ونشر مدكور صورة تامر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "أحلى حاجة في النجم تامر حسني غير أنه إنسان بسيط ومش عامل مناظر أن حفلاته لكل الناس مش لطبقة معينة علشان كده هو قريب من قلوب الناس، برافو يا تامر يا مبدع".

هواية غريبة يعشقها الاعلامي شريف مدكور

كشف الإعلامي شريف مدكور في لقاء سابق مع زميلته "سمر يسري" على فضائية "أون تي في" أنه يحب تغسيل الموتى، وأن الأمر بدأ بالصدفة، حينما دخل ذات مرة على ميت فأحب أن يشارك في غسله، ومن بعدها دأب على ذلك، ووصف الأمر بأنه شعور مريح، لأن الميت ذاهب إلى الله، وكم هو مريح أن يشارك في تنظيف جسده وتعطيره بالمسك.

كما أكد في لقاء سابق له مع الإعلامية سهير جودة على قناة "القاهرة والناس" أن شخصيته تحمل طابعا شرقيا محافظًا بحسب ما قال هو عن نفسه: "أنا راجل شرقي ومحافظ جدا عكس ما قد يظهر عليا".

إصابة شريف مدكور بالسرطان

وأعلن مدكور إصابته بورم في القولون، عبر مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ودعوات الجمهور والأصدقاء في الوسط الإعلامي له بالشفاء لا تنقطع.

شريف مدكور وإثارة الجدل

لم يتوقف الإعلامي عن إثارة الجدل في بعض الأشياء التي تخرج منه في إحدى برامجه، مثلما تحدث عن المثلية الجنسية، في برنامج سمر والنساء الذي عرض على قناة القاهرة والنساء أدلى بتصريحات كثيرة مثيرة للجدل، سألته المذيعة عن تشبيه البعض له بالنساء حيث أنه يتحدث بدلع ويتحرك ويلبس ملابس تشبه ملابس النساء رد قائلا أنه تربى تربية عسكرية لكنه دلوع لأنه تربي في منزل كله دلع وحب والتزام وأنه سعيد بشخصيته هكذا.