/673173/رئيس-سياحة-النواب--تناشد-المنشآت-السياحية-والفندقية-الالتزام-بالإجراءات-الوقائية-والاحترازية

ناشدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات والمحال والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الجميع وسمعة المقصد السياحى المصرى في ضوء جهود الدولة المصرية والإنجازات الكبيرة التي حققتها في هذا القطاع الحيوى الهام.

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كما ناشدت وزارة السياحة، بتكثيف اللجان والحملات للمرور والمتابعة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات وكذلك اشتراطات السلامة الصحية واشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، وذلك في ضوء الدور الرقابى لوزارة السياحة وحرصها على ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب، أنه في ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جائحة كورونا وحرصها على صحة وسلامة الجميع ، لابد من ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر للارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري والحفاظ على صناعة السياحة المصرية والتأكيد على صورة المقصد السياحى المصرى كمقصد آمن، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى قوى في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.

خطة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدي عبدالستار، إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، مع العلم أن رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار، وخاصة بمحافظة الجيزة.