/673174/الأرصاد-انخفاض-ملحوظ-بدرجات-الحرارة-والصغرى-بالقاهرة-8-درجات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء، سيشهد تراجعا ملحوظا بدرجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

دوت الخليج

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، الى أن قد اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع فرص تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

هيئة الأرصاد أضافت أيضا في بيان لها، إلى أن الجو سيصبح شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويصل الى حد الصقيع وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، مؤكدة على ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية

كما توقعت الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة، في حين أنه سيكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية سيزيد من الإحساس ببرودة الجو. وحول درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الثلاثاء فهي كالتالي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة